Toros Laguna suman a Gabriel Girón, capitán de la Selección Mexicana de Basquetbol

Toros Laguna sigue reforzándose y parece dispuesto a embestir hasta lograr grandes alturas en la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua. El equipo lagunero, actual líder de la tabla general, anunció ayer la incorporación del base Gabriel Girón, quien llega para reforzar al equipo en la recta final de la temporada regular y en los playoffs.

Fue mediante conferencia de prensa, que los Astados dieron a conocer, tal y como El Siglo lo adelantó, la llegada del actual capitán de la Selección Mexicana de Basquetbol que logró el histórico boleto al Campeonato Mundial 2023 de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). En la reunión informativa compareció "El Fren" Girón, además de los jugadores del equipo, Iván Montano, Raúl Olalde y Daniel Bejarano, así como los directivos de Toros Laguna: Axdrúval Ávila, presidente; Guillermo Murra, consultor deportivo; Salvador Perales, vicepresidente; Alan Gánem, director deportivo y el head coach de los Toros, el argentino Facundo Murías.

DE CALIDAD

Gabriel Oscar Girón Villarreal usará el número 24 en su jersey con Toros, cuenta con 35 años de edad, es nacido en Monterrey, Nuevo León, mide 1.92 metros y es de ascendencia panameña por su padre, mientras que su madre es mexicana y ellos son los iniciadores de la "Dinastía Girón", pues Gabriel es hermano de Daniel y Eduardo Girón, ambos basquetbolistas profesionales. El menor de la dinastía es "Edi", quien desde el año pasado milita en Toros Laguna y fue parte importante para que Gabriel llegara al equipo que busca por primera vez en su historia, terminar la temporada como líder de la LBE.

La experiencia de Gabriel Girón en el basquetbol profesional es amplia, en Liga Nacional de Baloncesto Profesional ha jugado para Panteras de Aguascalientes, Fuerza Regia de Monterrey, Capitanes de la Ciudad de México, Dorados de Chihuahua, Leñadores de Durango y Libertadores de Querétaro, con quienes recién jugó la Liga de Campeones de FIBA Américas. En su palmarés destaca el campeonato logrado con Fuerza Regia, bajo el mando del coach español Paco Olmos; a lo largo de su trayectoria ha podido conocer a prácticamente todos los jugadores de Toros Laguna, por lo que no sufrirá para adaptarse y ayer ya tuvo su primera práctica rumbo a la recta final de la LBE, donde ha jugado para Dorados.

Con la Selección Mexicana de Basquetbol se estrenó en el Centrobasket 2012, en San Juan, Puerto Rico, para iniciar una trayectoria que lo ha llevado a los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto, Canadá, la FIBA Americup 2017 en Argentina y las ventanas eliminatorias FIBA rumbo al Mundial 2023, que se jugará este año en Filipinas, Japón e Indonesia. En la ventana eliminatoria, Girón encabezó al Tri de Omar Quintero en puntos anotados, incluyendo una gran actuación de 20 unidades contra Uruguay en Montevideo, donde México se ganó su boleto al Mundial.

"Conozco bien esta liga y he seguido los juegos de Toros Laguna, aquí juega mi hermano y me motiva llegar a esta organización, soy un jugador más vengo a poner mi granito de arena en beneficio del equipo, conozco a varios de mis compañeros y estoy agradecido por la confianza que me han tenido. Con Iván (Montano) coincidí en una preselección, con Raúl (Olalde) también y a Daniel (Bejarano) lo conozco de Fuerza Regia, con Josh (Ibarra) acabo de jugar en la eliminatoria al Mundial, conozco a todos y me han recibido de gran manera, llego a una familia y vamos a tratar de llegar muy lejos", aseguró Girón.