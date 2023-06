Toño Mauri da mensaje tras contagiarse de COVID-19 por tercera ocasión

El pasado jueves 1 de junio, el actor Toño Mauri compartió a través de redes sociales que se había contagiado por tercera vez de Covid-19. Recordemos que, en el año 2020, pasó por una situación crítica en la que se debatió entre la vida y la muerte debido a esta enfermedad. En ese momento, tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón para superar las complicaciones.

Por lo que la primicia de su nuevo contagio levantó las alarmas entre sus seguidores.

Anteriormente, el exintegrante de "Fresas" detalló que se encontraba estable y fuera de peligro, esto, porque el virus se detectó desde los primeros síntomas y estaba recibiendo tratamiento.

"Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo", dijo en Instagram.

Tras el reporte, habló con Ventaneando en donde lanzó un mensaje para la audiencia y explicó su estado de salud actual.

"Aquí estoy con este problema otra vez. Esperamos que ya pueda liberar este mal rato, este mal sabor de boca", dijo.

Asimismo, lanzó una advertencia, ya que cada vez es más común ver a personas por la calle sin el cubrebocas.

"A toda la gente que nos escucha, que se cuide, el virus sigue ahí", dijo.

A pesar de que Mauri reiteró que no se encuentra en peligro, sí informó que sigue bajo los cuidados necesarios en su casa de Miami.

En 2020, medios reportaron que el actor de Simplemente María se encontraba en terapia intensiva.

"Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de Covid-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar; entonces (lo hospitalizaron)", dijo la conductora de "El Chismorreo", Martha Susana.

El también presentador Fabián Lavalle completó la información al decir que el fin de semana, Mauri ya tenía fiebre y empezó a sentirse muy mal y por eso fue llevado al hospital donde se encontraba en un estado muy delicado.