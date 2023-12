Toni Torres, la conferencista que propone vivir 'sin manual de instrucciones'

Toni Torres bajó un momento de los escenarios para escribir su primer libro. Su éxito como relacionista pública, con más de 40 años de carrera, buscó otro camino para llegar a sus seguidores. Así que se puso frente a la computadora y tecleó sus mejores historias de superación, sus fracasos, sus logros, sus errores, sus aciertos, para al final crear Sin manual de instrucciones (Océano, 2023).

Tal como lo indica su subtítulo, se trata de “una guía para cristalizar tus sueños, hacer que las cosas sucedan y construir tu marca personal”. En su particular filosofía, todas las personas son capaces de lograr lo que se propongan, siempre y cuando tengan la actitud, la voluntad y la claridad para hacerlo.

“Hoy en día veo una apatía. No hablo en general, pero sí lo quiero poner en la mesa. Lo vivo cuando imparto una conferencia. Hablo desde mí, no tengo la verdad absoluta y el otro día me que dé muy consternada porque (las personas de hoy) son como murallas chinas, no hay manera de entrar. Pero cuando bajo del escenario y tres o cinco personas me agradecen, con eso me doy por bien servida, porque no puedo cambiar el chip de todo el mundo”.

Con su libro disponible en todas las librerías, Torres apuesta por dejar su semilla en quienes lean su texto. Uno de los puntos centrales es no abandonar una idea o proyecto por la opinión de los demás.

“Les digo que no se ocupen de lo que piensen y digan los demás. Si tú le das valor, poder y energía a lo que piensan y dicen de ti, te vas a quedar ahí siempre, no hay manera de que salgas. Sin embargo, si tú escuchas a tus pensamientos, que son tus enemigos o tus aliados, si siempre estás pensando ‘no puedo, no puedo, no puedo’, no vas a poder”.

La autora indica que no se puede cambiar la forma de pensar de los demás, pero sí se puede modificar la opinión de uno hacia sí mismo.

“Los demás tienen su propia vida, es uno de los capítulos que tengo, donde me doy cuenta de cuánta gente deja sus sueños por lo que dicen los demás. Los invito a que den la vuelta a eso”.

Publicada por editorial Océano y compuesta por poco más de 200 páginas, Toni Torres ha podido presentar su obra este año en encuentros como la Feria Internacional del Libro Monterrey y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Fiel lectora de autores de superación como Og Mandino o Napoleón Hill, Torres indica en un capítulo que precisamente los libros han sido sus mejores compañeros de vida desde los 12 años de edad.

“Quienes influyeron es principalmente mi padre, pero de autores son Napoleón Hill, Og Mandino, Wiliam Clement Stone, Dale Carnegie. Si has leído a Og Mandino, él justo habla de creer en ti para poder lograr todo”.

Otro volumen que lo marcó es La búsqueda (1978), de Alfonso Lara Castilla, donde el autor insta a ‘volar’ si el individuo siente que está en el lugar equivocado.

“No es normal que una niña lea libros de liderazgo y superación personal a los 12 años, pero mi padre tuvo a bien enseñarnos y crearnos el ámbito de la lectura”.

No se nace con un manual, apunta Torres, el ser humano se desarrolla acorde a su entorno. Importante es también reconocer que la perfección es utópica, los errores están en todas partes.