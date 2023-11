Tomateros gana otra vez el Clásico de Liga Mexicana del Pacífico

Potente rally de cuatro carreras en la parte alta del cuarto episodio y gran apertura de Víctor “Sherman” Castañeda, sentenciaron el triunfo para Tomateros de Culiacán por marcador de 6-5 contra Naranjeros de Hermosillo, este domingo en el Estadio Fernando Valenzuela de la capital de Sonora.

Los locales timbraron la de la quiniela en la parte baja de la primera entrada, con batazo productor de Roberto Ramos, que trajo al plato a Jasson Atondo. Ramos quiso alargar su imparable a doble, pero fue puesto fuera en segunda gracias a asistencia del jardinero derecho José Carlos Ureña.

El equipo guinda respondió de inmediato en la segunda alta. Con un out, Alexis Wilson le dio sencillo al zurdo Juan Pablo Oramas. Jesús Fabela tocó la bola por primera y el tiro desviado de Roberto Ramos, permitió que quedaran corredores en segunda y tercera.

El siguiente bateador Mallex Smith empujó la carrera de Wilson con sencillo al jardín central.

Castañeda colgó los dos siguientes ceros, con apenas un corredor permitido y tres ponches, poniendo la mesa para que Tomateros se colocara en ventaja durante la cuarta alta.

Con un out, Jesús Fabela se embasó por la vía del pelotazo y se robó la segunda base. Mallex Smith lo avanzó a tercera con rodado y Ramón Ríos lo trajo a home con doble al jardín derecho.

Sebastián Elizalde impulsó la tercera del juego para los culichis con sencillo al jardín central y Peter O’Brien, cerró el rally con jonrón de dos carreras por todo el jardín central-izquierdo, su octavo de la campaña.

Los visitantes sumaron una más en la quinta alta, ya contra el relevista Aníbal Cervantes. Con dos outs, Alexis Wilson negoció pasaporte y el siguiente bateador Jesús Fabela, conectó triple al jardín derecho que permitió a Wilson timbrar cómodamente.

Naranjeros estuvo cerca de igualar el duelo en la octava baja, ya que consiguieron cuatro anotaciones. Agustín Murillo produjo la primera con infield hit, luego Sean Bouchard trajo un par con doble y la última llegó a home con roletazo de Sergio Burruel.

Con la del empate en tercera, Spencer Bivens metió el brazo y dominó a Ramón Mendoza vía roletazo a Andrés Álvarez para el tercer out. El propio Bivens consiguió el out 27 con ponche a Jasson Atondo, no sin antes, ser apoyado por dos muy buenas jugadas del shortstop Andrés Álvarez fildeando. El derecho, llegó a nueve juegos salvados.

El abridor tomatero Víctor Castañeda (3-1) se apuntó la victoria con trabajo de seis entradas, cinco hits, una carrera, dos pasaportes y seis ponches. Lo relevaron Roel Ramírez, David Gutiérrez y Spencer Bivens.

Es la segunda ocasión que Castañeda vence a los Naranjeros esta temporada, ambas en Hermosillo.

Tras una gira que dejó como saldo dos series ganadas y cuatro victorias, los Tomateros vuelven a casa el próximo martes para enfrentar a los Yaquis de Ciudad Obregón, en lo que será la última de la primera vuelta.

Martes, miércoles y jueves, los Naranjeros visitarán Los Mochis para enfrentar a Cañeros.