Vecinos de La Esperanza toman camión de CFE por constantes apagones

Cansados, pero sobre todo acalorados, vecinos de la colonia La Esperanza impidieron la salida de un camión grúa propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir una solución definitiva a los constantes apagones que han sufrido a lo largo del mes, fallas que además de hacer sus noches y tardes insoportables, causó daños en sus aparatos electrónicos.

Tal medida la tomó un grupo de vecinos de las calles Ónix, Ópalo y Diamante, que han sido afectadas con las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica.

Además, aclararon que dicha "toma" de la unidad, fue debido a que los trabajadores de la paraestatal solo pretendían levantar las cuchillas del transformador que ha causado los problemas en las últimas semanas.

La movilización de los afectados, inició con un plantón en las oficinas temporales de la CFE ubicadas en Plaza Imagen, para exigir una solución ante los daños causados en sus viviendas y sobre todo por las altas temperaturas que resultan insoportables.

Tras plantarse, personal de la paraestatal acudió al sector afectado; sin embargo, ya no pudieron salir, pues los colonos exigían el cambio de transformador a fin de terminar con el problema.

3 CALLESVecinos de Ónix, Ópalo y Diamante de la colonia La Esperanza se quejan de apagones constantes.

Con sus vehículos, los vecinos impidieron la salida de la unidad, no así del personal. "Tuvimos que tomar el camión hasta que no vengan a cambiar el transformador por uno de más capacidad. Son noches en las que no duerme la gente", dijo Omar Gutiérrez, vecino del lugar y afectado.

Los vecinos aseguraron que no dejarían salir a la unidad sin que se diera solución definitiva a su problema.

Los afectados dudan que la Comisión se haga cargo de los gastos que han generado los cortes de energía, tras los daños ocasionados en sus refrigeradores, aparatos de aire, y demás artículos.

DA RESPUESTA

En un comunicado, la CFE informó que fue a las 8:28 horas de ayer, que recibieron el reporte de afectación de energía eléctrica en la dirección Ónix 635, entre calle Esmeralda y Diamante, en la colonia la Esperanza, acudiendo a las 11:15 horas a restablecer el servicio.

Detalló que el día anterior se había hecho el reemplazo del transformador de 37.5 KVA por 50 KVA, sin embargo "los colonos del domicilio les impiden realizar actividades de toma y carga de voltaje comentado sin fundamento, que necesitan un transformador de mayor capacidad, al sitio acude ingeniero de operación y jurídico".