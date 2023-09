Tom Felton, actor que dio vida a Draco Malfoy, llega a los 36 años de edad

Tom Felton es un actor que ha estado en la niñez de muchas generaciones que aman las adaptaciones cinematográficas de "Harry Potter"; sin embargo, la niñez y adolescencia de este histrión inglés se encuentran muy lejos del mundo mágico creado por J. K. Rowling.

Thomas Andrew Felton, nombre completo del actor, nación el 22 de septiembre de 1987 en Epsom, a las afueras de Londres, Inglaterra. Al igual que otros compañeros de reparto, Felton ya había audicionado para algunos papeles y, justo el año que se estrenó "Harry Potter y la piedra filosofal", también salieron a la luz un par de trabajos suyos.

En pocas palabras, su papel de "Draco Malfoy" no fue su primer trabajo, pero sí el más exitoso.

Tom Felton, al igual que otros niños actores, no ha tenido la mejor vida que todos imaginan. Desde joven, en un intento por sobresalir y alejarse del malvado mago que ha eclipsado su carrera (al igual que la mayoría de sus compañeros de reparto), Felton ha caído en diversas adicciones de las cuales no ha podido salir.

Así lo ha reconocido en sus memorias "Beyond the wand" (2002) donde comparte los problemas que ha tenido con las drogas y el alcohol y, aunque parece que ha logrado dominar sus demonios, no todo está dicho y aún es muy pronto para asegurar que Felton la ha librado.

Con 36 años, que cumple este 22 de septiembre, Tom Felton participa en varios proyectos, pero es imposible no relacionarlo con el mundo mágico de "Harry Potter", ya sea un recuerdo, alguna declaración en una entrevista, un comentario en sus redes sociales… toda su vida gira y girará alrededor del personaje que le dio fama y que lo llevó a la gloria y al infierno al mismo tiempo.