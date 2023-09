Tom Brady responde a los rumores que lo colocan en los Jets

La gran expectativa creada alrededor del debut de Aaron Rodgers con los New York Jets se desplomó en el primer cuarto de su primer partido. Después de su lesión que lo dejará fuera de las canchas toda la temporada, los aficionados comenzaron a soñar con un posible regreso al emparrillado de Tom Brady.

Brady, que se retiró el 1 de febrero de este año, es el mariscal de campo con más anillos en la historia de la NFL, y no sería la primera vez que regrese del retiro, tal como lo hizo con Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, el número 12 aún no tiene en mente volver a jugar.

En entrevista con Jim Gray y Larry Fitzgerald, el exquarterback de New England Patriots y de Tampa Bay respondió a los rumores que lo unen a los Jets.

Al ser cuestionado sobre la existencia de una llamada de los Jets, Brady respondió: "Siguiente pregunta. Me encanta estar aquí los lunes y todo lo que ha pasado. Ahora no es como cuando estás dentro de la cancha, que sufres cada jugada. Ahora quiero que le vaya bien a mis compañeros y amigos que siguen jugando. La estoy pasando muy bien y disfruto mucho esta etapa de mi vida".

Si bien no dio un "no" como respuesta, Tom da a entender que ya no piensa en volver a jugar de manera profesional.