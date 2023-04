La autora Taylor Jenkins Reid, explora el auge y la caída de una banda ficticia de rock durante los años de 1975 a 1979.

Cuando Daisy Jones alcanza la mayoría de edad en Los Angeles a finales de los años sesenta, se cuela en los clubes de Sunset Strip, coquetea con estrellas de rock y sueña con cantar en grandes escenarios. El sexo y las drogas le resultan emocionantes, pero lo que mas ama es la música. Cuando cumple veinte años, su voz y su belleza única se hacen notar.

Al mismo tiempo, la banda The Six, surge, es liderada por el melancólico Billy Dunne. En la víspera de su primera gira, su novia Camila se entera que está embarazada y con la presión de la paternidad y la fama inminentes, Billy comienza a tomarse en serio el papel de estrella del rock and roll.

Los caminos de Daisy y Billy se cruzan cuando un productor se da cuenta de que la clave del éxito asegurado es juntar sus voces. Lo que sucede a continuación se convertirá en materia de leyenda. Infinidad de personas conocen a Daisy Jones & The Six, pero nadie sabe la verdadera razón por la que se separaron en la cumbre absoluta de su popularidad. Hasta ahora.

Formato libro

Publicado en 2019, el libro Todos quieren a Daisy Jones es una narración del tumultuoso mundo del rock en la década de los setenta. La autora Taylor Jenkins Reid, explora el auge y la caída de una banda ficticia de rock durante los años de 1975 a 1979.

El compendio es un tributo a la música de la década de 1970, las descripciones de las canciones y las interpretaciones se sienten tan reales que casi puedes escuchar la música mientras lees, además se exponen temas importantes como la adicción, la fama y el proceso creativo musical, por lo que, aunque pueda parecerlo, es más que una simple historia sobre una banda.

Formato único

Escrito en forma de guion documental, el libro cuenta con una estructura narrativa única, cada capitulo se presenta como la transcripción de una entrevista con algún integrante de la banda, así como con otras personas que estuvieron involucradas con ella.

La narrativa se divide en varias partes, cada una representa un periodo diferente en la formación e historia de la banda. Cada parte contiene varios capítulos, que se componen de las entrevistas individuales. El formato está diseñado para dar la sensación al lector de que es parte de la atmósfera de las entrevistas. Las charlas están a cargo de un narrador anónimo, que intenta reconstruir la historia de la banda desde sus inicios hasta sus momentos finales.

Las conversaciones se presentan en formato crudo y sin editar, con la voz y la personalidad de cada personaje brillando en sus respuestas. Así, los lectores pueden ver cómo los integrantes de la banda perciben los eventos de manera diferentes, creando así una historia multidimensional y llena de matices. Además de las entrevistas, el libro también incluye letras de las canciones y descripciones de varias actuaciones que tuvo la banda, detalles que nos ayudan a sumergirnos de lleno en el mundo y la música de los integrantes.

Los personajes

El amor, el resentimiento, la libertad, el hedonismo y el glamour de la fama se hacen presentes en la narración del libro, y acompañan a nuestros personajes mientras ellos mismos relatan la historia.

Entre los integrantes de la banda se encuentran nuestros protagonistas, Daisy, la vocalista principal de la banda y Billy, el líder, guitarrista y vocalista. Sin embargo, también conocemos al resto de los personajes que conforman la agrupación como, Graham, quien es el guitarrista de la banda y hermano de Billy, Karen, la tecladista de la banda, Eddie y Pete, quienes son bajistas y guitarristas, Warren, el baterista y por último a Camila, la novia y después esposa de Billy, que aunque no forme parte de la banda en sí, conforme avance la historia nos daremos cuenta de su influencia en ella.

Entre los romances, las inseguridades y los egos monstruosos que afectan dentro y mas allá del grupo, el corazón del drama se centra en un triángulo amoroso. Y aunque pueda parecer cliché, definitivamente ayuda a construir el retrato de los personajes y lo que es impresiona más, las corrientes cruzadas entre todos ellos, que al final, dan paso para la creación de la música.

La química y la tensión entre ciertos personajes hace recordar a mucha gente de la historia de una agrupación real, Fleetwood Mac. Quienes, en medio de todas sus relaciones tensas y sus adicciones grabaron en 1977 uno de los álbumes mas exitosos de todos los tiempos, Rumours. La historia de Stevie Nicks y Lindsay Buckingham, más el drama que rodeó la creación del álbum, es quizá una de las principales inspiraciones para esta obra, ya que según la autora, la dinámica entre los protagonistas del libro, que oscila entre a hostilidad y la carga sexual, está basada directamente en Nicks y Buckingham.

Sobre la autora

Fascinada por la pasión que surge cuando dos personajes famosos colaboran en un proyecto artístico, Taylor Jenkins Reid, originaria de Maryland, pero residente de Los Angeles, decidió ubicar su propuesta literaria en un escenario por excelencia de la historia del rock: las décadas de 1960 y 1970.

“Para mí, la mejor manera de hacer este libro era imitar lo que es el mejor medio para contar historias sobre rock, los documentales”, comentó Jenkins en una entrevista para Rolling Stone. Para ella, dar forma a la novela como si fuera un guion documental es lo que provoca una sensación de inmersión. “Quería que se sintiera como un episodio de Behind the Music, como si lo escucharas de la gente directamente”.

Reid comenzó su carrera en la industria del entretenimiento, trabajando en el desarrollo de cine y televisión. Su primera novela, Forever, Interrupted, la publicó en 2013. Desde entonces, otras obras como Los siete esposos de Evelyn Hugo (2019), One True Loves (2016) y Malibu Rising (2021) han obtenido elogios de la crítica y el éxito comercial.

El estilo de escritura de Reid se caracteriza por personajes femeninos fuertes y complejos, además de que su exploración de temas como el amor, la pérdida, y las relaciones siempre han sido bastante humanas. Algunos de sus libros han comenzado a ser adaptados al cine y a la televisión, como Daisy Jones & The Six, que acaba de estrenarse como una serie televisiva limitada de 10 episodios, en una famosa plataforma de streaming.

Otro punto por destacar es el amor que la autora tiene a la época en la que sitúa su historia. Al avanzar con la lectura, poco a poco nos damos cuenta de que la investigación y el conocimiento de Taylor por la época ayuda bastante al desarrollo del ambiente enigmático y nostálgico de los setenta. Incluso, en otras de sus obras igualmente se enfoca en conocer bien la época en la que sitúa a sus personajes.

En general, Todos quieren a Daisy Jones es una novela convincente cuya historia permanece con nosotros mucho después de haber terminado de leerla, además de que es una lectura obligada para los amantes de la época y la música, los fanáticos de la ficción histórica y cualquiera que aprecie una buena historia.