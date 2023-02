Todos podemos contribuir con un verso

Hace cinco años me enamoré. Lo supe de inmediato porque, antes, fue muy claro, jamás lo había estado.

Esa persona llegó y todo se aclaró. Repentinamente, inesperadamente, fui iluminada. Ya lo escribió Amado Nervo en su poema “El amor nuevo”: Todo amor nuevo que aparece/ nos ilumina la existencia,/ nos la perfuma y enflorece”.

Justo así sentí, una claridad absoluta. Y es que todo amor es claridad, sentenció también el afamado Amado en el mismo poema. Es curioso porque el nombre de la persona que amo me resulta tan metafórico que lo ligo siempre a un concepto de alumbramiento, porque siento que cuando la conocí yo nací de nuevo. Vi la luz.

Por ello, osé a escribir: Fue tu nombre el que aniquiló la oscuridad queme habitaba/ y de la que yo no era muy consciente./ Es tu nombre: la clara luz de mi alma, la clara luz de mi mente”. Su nombre es corto, pero deslumbrante.

Claramente, querido lector, estoy enamorada. ¿Ya lo notó? Pero...lo que pretendo en esta ocasión, es hacer una conexión y escribir como a través del tiempo una diversidad de voces poéticas han relacionado el amor al acto de ver la luz, no como un final sino como un comienzo. Navego con la ideade ellos (los poetas): estar enamorado es andar, de alguna manera, iluminado.

Todo aquel que ama se alumbra y todo lo ve más claro. ¿Lo ha notado? Fíjese en alguien enamorado y observe como una luz prestigiosa lo redondea. A mí algo que me han pronunciado es que, de un tiempo acá, brillo ¿Será?

Para lo anterior, un poema del autor argentino Rafael Obligado puede abonar, se titula Ofrenda y reza: ¡Ah! yo que en torno de tu sien he visto/ perennemente suspendida el alba,/ y encenderse en el cielo de tus ojos/ como una estrella el esplendor de tu alma,/ ha querido mi ofrenda de poeta/ consagrar a tu imagen solitaria,/ azucena de luz, donde mi espíritu/ posó un instante las ligeras alas.

Hasta aquí puedo escribir que de poetas iluminados el mundo está habitado. Aquí nombro a pocos, pero hay muchos.

Es bonito eso de andar enamorada, pienso yo. Una anda, justo así, iluminada, ajena a las maldades del mundo.

Confieso que me siento como la poetisa argentina Alfonsina Storni lo describe en su libro Poemas de amor, escrito en 1926: Vivo como rodeada de un halo de luz. Este halo parece un fluido divino a través del cual todo adquiere nuevo color y sonido. ... No estoy loca, pero lo parezco.

Y también quiero gritar como Storni: ¡Amo! ¡Amo!... Quiero correr sobre la tierra y de una sola carrera dar vuelta alrededor de ella y volver al punto de partida.

No estoy loca, pero lo parezco. Mi locura es divina y contagia. No estoy loca, pero lo parezco. No importa querido lector, porque amo y eso ilumina mi existencia. Y amparada de esa luminosidad mágica, le puedo contribuir a la vida algunos versos. ¡Claro!, todo mientras me mantenga iluminada.

La poesía, como el amor, también es luz. Ame querido lector. Se lo recomiendo.