Todo lo que debes saber de Black Eyed Peas antes de su concierto en Torreón 

En los próximos días la ciudad de Torreón vivirá un momento importante en cuanto a la oferta de espectáculos con el arribo de Black Eyed Peas.

La banda estadounidense de hip-hop/pop que se formó a finales de los 90 hará retumbar las tierras laguneras con su música que a través de los años ha roto el espíritu crítico y antisistema de los raperos de su época con canciones que suenan bien como Wheres Is The Love , Don't Phunk With My Heart, I Gotta Feeling, Hey Mama, Don't Stop the Party, entre otras.

Pero además de la energía que transmiten sus creaciones, Black Eyed Peas también ha logrado conectar con el público de todo el mundo por los variopintos orígenes étnicos de sus integrantes, Will.I.AM es afroamericano, Apl.de.Ap es filipino-americano y Taboo es mexicano/nativo americano.

Sin embargo, es importante mencionar que en el 2003 el grupo se impulsó muchísimo con el fichaje de Fergie, quien aparece a partir del tercer disco Elephunk. La única mujer en el grupo les dio mucho dinero.

En su paso, Fergie no libró las críticas y tras el lanzamiento de My Humps, varios calificaron el “single” como uno de los más estúpidos de la historia del pop, pero pese a eso fue una de las canciones más descargadas de Monkey Business en iTunes.

Luego llegaron más éxitos, como Boom Boom Pow (el primer número uno de los BEP en Estados Unidos), canción llevó a muchos a fijarse en el proceso de laboratorio, ya que representaba un cambio de paradigma para el pop en años, tomando relevancia el sonido que convirtió en estrella a los productores y muchos comenzaron a familiarizarse con nombres como Timbaland, Calvin Harris, David Guetta, Neptunes, Max Martin, y más, así como se dio del surgimiento de un género que al comienzo era denominado EDM (electronic dance music), el cual un crítico del diario The Guardian, Simon Reynolds, lo calificó como un nuevo tipo de dance que había saltado de las discotecas a los estudios con energía minimalista, sentimental y que recoge estructuras acordes al pop.

La llegada de I Got a Feeling también consiguió que todo mundo se rindiera ante ella, entendiéndose que su propuesta musical ya sería más inmediata, sin complicaciones, como Party All The Time.

Luego vinieron The Time Of My Life y colaboraciones con artistas como J Balvin con Ritmo, Mamacita junto a Ozuna, y otras más con Shakira, Maluma, Daddy Yankee, Anitta, siendo un giro completo en su carrera luego de no trabajar con ningún artista latino durante sus dos primeras décadas.

Cabe señalar que Fergie dejó el grupo en el 2017, y la trayectoria del BEP apenas se vio alterada con cinco canciones entre las más escuchadas.

Los Black Eyed Peas son un concepto en sí mismo, una banda que parece haber sido creada por la inteligencia artificial y es posible que su música vuelva a la gente más feliz.

El sábado 30 de septiembre se presentarán por primera vez en el escenario del Coliseo Centenario de Torreón, trayendo su gira denominada Elevation World Tour, mismo que recorrerá otras partes de México como Monterrey, Tijuana, Mexicali, Baja California y más.

DATOS DE SUS INTEGRANTES

Will.I.AM

William James Adams Jr. ​es un cantante, rapero, compositor, productor de discos, actor, vocalista y DJ estadounidense de 48 años de edad Tiene una compañía discográfica llamada A.M Records. Black Eyed Peas lo llevó a la fama con múltiples sencillos en el número 1.

Apl.de.ap

Allan Pineda Lindo, es un cantante, actor y bailarín con también 48 años. Nació en Sapang Bato en Ángeles, pero a los catorce años de edad se mudó a Los Ángeles, California, con sus padres adoptivos. Es descendiente de afrofilipinos.

Taboo

Su nombre real es Jaime Luis Gómez y de 48 años al igual que sus otros dos compañeros en BEP, tiene una trayectoria como rapero, compositor y actor estadounidense de origen mexicano y de la tribu shoshone.