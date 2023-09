Todo lo que tienes que saber de los conciertos de Sam Smith en la CDMX

Finalmente el cantante Sam Smith llega a la Ciudad de México luego de haber sido inundado de muñecos del doctor Simi en su paso por Monterrey. El estadounidense que se ha vuelto ícono de la comunidad LGBT+ llega este 14 y 15 de septiembre para ofrecer dos conciertos en el Palacio de los Deportes y aquí te decimos todo lo que tienes que saber si asistirás a una de sus dos fechas.

Sam Smith ha crecido, tanto personalmente como en su imagen y con ello en cantidad de seguidores, aunque también muchos detractores por sus constantes proyectos y apariciones que han sido disruptivos, por su forma de mostrar su cuerpo y en la utilización de prendas en algunas pasarelas.

Ha colaborado en los últimos meses con artistas como Madonna, Jessie Reyes y Cofie, y lanzó uno de sus álbumes más profundos, todo en medio del anuncio de sus conciertos en México, donde por sus éxitos como "Too good at goodbyes", o "Unholy", y los 55 millones de escuchas mensuales que tiene en la plataforma de Spotify, se pensaría que puede presentarse en el Foro Sol, recinto con más capacidad de la capital.

Pero no, el artista lo hará con dos fechas, justo en el día de la celebración de las fiestas patrias, en el Palacio de los Deportes, que tiene una capacidad máxima de 22 mil 500 personas, por lo que en caso de llenar ambas fechas llegaría a la cifra de 45 mil personas, todavía 20 mil espectadores menos que si hubiese ofrecido una sola fecha en el Foro Sol.

Pero las características de su show parecen exigir un recinto cerrado, y es que el cantante es conocido por sus performance en vivo, con decenas de bailarines en escena, además de la utilización de vestuarios y escenografías por lo que estar cerca al escenario parece mucho más importante que llegar a miles de personas más para el cantante.

----Posible set list de Sam Smith

Septiembre en Houston Texas, y sus dos recientes conciertos el 11 y 12 de septiembre en la Arena Monterrey, sus conciertos han sido muy similares, iniciando con su canción "Stay with me" y cerrando el repertorio con "Unholy", por lo que posiblemente repita esta constante en su concierto de este 14 y 15 de septiembre en la capital mexicana.

Stay With Me

I'm Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

Perfect

(with Jessie Reyez)

Diamond

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger

Kissing You

Lay Me Down

Love Goe

Gimme

Lose You

Promises

I'm Not Here to Make Friends

Latch

I Feel Love

Gloria

Human Nature

Unholy.

----Cómo llegar al Palacio de los Deportes

En transporte público existen dos principales formas de llegar, la primera por el Metro, en la estación Velódromo y caminar tan solo unos minutos hacia el llamado Domo de Cobre, que se encuentra a escasos 5 minutos de la estación, la cual pertenece a la línea 9 del sistema.

La segunda opción es por Metrobús, específicamente la estación Goma, de la línea dos, que recorre la ciudad de oriente a poniente desde la estación Tepalcates hasta Tacubaya. A partir de la estación Goma, solo es necesario caminar cuatro cuadras hasta cruzar el Eje 3 que atraviesa el Río Churubusco.

---Qué llevar y qué no llevar al Palacio de los Deportes

Objetos permitidos

Lentes de sol

Tapones de oído

Cargadores portátiles

Medicamento: Solamente si se presenta receta médica

Banners: 33 x 13 centímetros

Llaveros oficiales del grupo

Pickets

Sombreros/gorras

Toallas y tampones en empaque cerrado

Binoculares sin laser

Cámaras no profesionales: Se pueden instantáneas y desechables

Bolsas y/o mochilas de máximo 30 x 30 centímetros: Se sugieren transparentes y estarán sujetas a revisión

Objetos Prohibidos

Selfiesticks/estabilizadores

Cigarros/vapes/cigarros electrónicos

Sustancias dañinas para la salud

Mascotas

Rayos láser o cornetas

Hebillas grandes

Botellas de vidrio/latas

Casas de campaña/cobijas/sillas

Pelotas

Bolsas grandes

Comida o bebidas

Objetos que signifiquen un peligro para la comunidad

Cámaras de foto profesionales, equipo de grabación, Gopros y action cameras

Aerosoles

Paraguas.