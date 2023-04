Todo lo que sabemos del nuevo proyecto de Ricardo Darín para Netflix

El actor Ricardo Darín, uno de los cineastas más laureados de Argentina, confirmó este lunes su participación en la nueva serie de Netflix "El Eternauta", una versión contemporánea de la novela gráfica homónima creada por el argentino Héctor Germán Oesterheld en 1957.

"Se puede confirmar. Estamos por empezar dentro de muy poco tiempo. Es un proyecto enorme, enorme. Va a ser realmente muy complejo y muy complicado hacerlo", aseveró Darín en declaraciones a CNN Radio Argentina desde Madrid, donde el sábado pasado recogió el Premio Platino a mejor actor por Argentina, 1985.

El intérprete, de 66 años, aseguró que se trata de una versión adaptada de ese clásico de ciencia ficción, con la intención de "tener una apertura y un alcance un poco más allá" de las fronteras de Argentina.

"Estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme. Espera un trabajo muy arduo y me estoy tratando de preparar porque es de una gran exigencia, no solo mental, sino física, y creo que va a ser algo que no va a pasar desapercibido", afirmó Darín.

El argentino Bruno Stagnaro, autor de películas como Pizza, birra, faso (1998) y series como Okupas (2000), será el encargado de encabezar esta adaptación de El Eternauta, que contará con "una o dos temporadas", según Darín.

"Han hecho un trabajo increíble (Stagnaro y los guionistas) y lo que nos espera también va a ser increíble", aseveró el actor.

Publicada entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero, "El Eternauta" es la obra cumbre de la historieta argentina, cuyo personaje principal, Juan Salvo (el 'eternauta'), marcó un antes y un después en los cómics de ciencia ficción del país suramericano.

La historia, que narra una guerra contra invasores extraterrestres, constituye una férrea crítica contra el individualismo y un símbolo de la lucha por la liberación contra la injusticia.

Posteriormente, El Eternauta fue sacado de circulación por la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), que puso foco sobre su creador, por entonces un activo militante del grupo guerrillero Montoneros.

El 27 de abril de 1977, Oesterheld fue secuestrado, al igual que sus cuatro hijas. Tres de ellas y el artista siguen desaparecidos, solo el cuerpo de la restante, Beatriz, pudo ser recuperado.