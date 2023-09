Todo lo que debes saber sobre la serie Gen-V, el spin-off de The Boys

Gen V es el próximo fenómeno televisivo que se estrenará por la plataforma de "streaming" Amazon Prime Video, la cual sirve de spin-off de The Boys y está bajo el desarrollo de Craig Rosenberg.

La serie está inspirada en el arco del comic de The Boys "We gotta go now" de Garth Ennis y Darick Robertson.

Este spin-off está ambientado en simultáneo con la cuarta temporada de The Boys, según señalan algunos informes.

¿Cuándo y dónde ver?

Se espera que llegue a Amazon Prime Video el 29 de septiembre de 2023.

Amazon Prime Video

¿De qué trata Gen-V?

Ambientada en el diabólico mundo de The Boys, Gen V expande su universo hasta la Universidad Godolkin, el prestigioso colegio solo para superhéroes donde los estudiantes se entrenan para ser la próxima generación de héroes. Más allá del típico caos universitario de encontrarse a sí mismo y festejar, estos niños se enfrentan a situaciones explosivas... literalmente.

¿Quiénes conforman el elenco?

Protagonizada por Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert y Jason Ritter.

Cuenta con apariciones como invitados de Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit y P.J. Byrne reinterpretando sus papeles de The Boys.