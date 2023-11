Todo lo que debes de saber sobre el Corona Capital; horarios y puertas de acceso

Con costos elevados y muchas críticas a su cartel llega finalmente el festival Corona Capital, que se celebrará a partir de este viernes 17 y hasta el domingo 19, con bandas con distintas propuestas en la ya tradicional curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Algunas de las bandas que encabezan el cartel de este año son: Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissete (viernes). El sábado Jungle, Metronomy, Thirty Seconds To Mars, y Blur. Y para cerrar el domingo Noel Gallagher, Pet Shop Boys, The Cure, y The Chemical Brothers.

Las críticas fueron principalmente por un cartel que trae este año a bandas de épocas lejanas para el público joven como The Cure que se fundó en 1980, o Pet Shop Boys de 1984. Algo que no agradó al público afín al festival, además de los precios que hasta este jueves se mantienen elevados, pues un boleto individual para el día domingo cuesta 6 mil 300 pesos, el doble de lo que cuesta un abono para el Vive Latino en fase dos.

Sin embargo, los boletos disponibles son cada vez menos y en la página oficial de Ticketmaster es difícil encontrar boletos generales disponibles y quienes quieran asistir deberán desembolsar una fuerte cantidad de dinero.

Viernes y domingo, el festival iniciará a las 2:50 pm, mientras que el día sábado arrancará a las 3:00 pm. Las presentaciones terminarán después de la 1 am en los tres días de actividades.

Otra situación que incomodó a los asistentes fue que los horarios de diferentes bandas quedaron empalmados, como The Chemical Brothers, show que se dará al tiempo que Pet Shop Boys sale al escenario, así como The Cure, que iniciará su concierto a la mitad del que ofrezca el dueto británico.

Las puertas principales de acceso serán el acceso 6 y 15 de Ciudad Deportiva. La primera puerta se ubica saliendo del metro Ciudad Deportiva, mientras que el transporte más cercano a la puerta 15 es la estación del Metrobús Iztacalco.

Esta última, ofrece un acceso directo al festival mientras que de la entrada 6 los asistentes tendrán que caminar alrededor de 10 minutos para alguno de los accesos donde se revisa a los asistentes al ingresar. La apertura de puertas será a partir de la 1 pm.

Qué ingresar y qué no:

Objetos permitidos

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Encendedores y paquetes de cigarros cerrados

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrados

Medicinas de prescripción (es necesario traer receta de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12cm y bastones de GoPro extensibles

Bloqueador solar en crema

Objetos prohibidos

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas?alcohólicas)

Cualquier tipo de arma

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio

Aerosoles

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas

Sombrillas o paraguas

Líquido para vaporizadores

Flyers con publicidad.