Todo listo para Kenia Enríquez vs Ibeth Zamora

Las excampeonas mundiales Kenia Enríquez e Ibeth ‘La Roca’ encabezarán el atractivo cartel compuesto por auténticas guerras deportivas, que ofrecerá el próximo domingo 10 de septiembre en la Arena La Paz de la capital sudcaliforniana.

La tijuanense Kenia Enríquez y la mexiquense Ibeth Zamora se enfrentarán en un esperado duelo por el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) de peso Mosca, en el que estarán frente a frente dos grandes guerreras, que buscan volver a la cima del boxeo mundial.

Kenia Enríquez

"La preparación fue muy fuerte. Ibeth es una institución dentro del boxeo femenil; sin embargo, trabaje duro para convertirme en campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo" dijo.

Además agregó: "Sé de que esta echa mi rival, sé que siempre va para adelante, que nunca deja de tirar golpes. Creo que mi juventud y mi preparación hará la diferencia".

También comentó con la prensa especializada: "Abrimos un nuevo espacio en a Televisión. Se que es mucha responsabilidad así que daré todo de mi parte para dar un gran espectáculo en domingo. Me convertiré en la nueva campeona mundial WBC y será la culminación de meses y años de trabajo. Ya sólo estamos esperando que pasen las horas para subir al ring".

Ibeth Zamora

"Me prepare recordando las palabras de mi papá, quien me decía que me tenía que preparar al 100%, pues el boxeo es un deporte de alta demanda. Voy por mi cuarta corona, voy enfocada y motivada. Esta pelea se la dedico a mi familia" comentó.

Y sobre su rival y la pelea opinó: "Kenia y yo daremos una pelea explosiva, que no les quede a menor duda que será una gran pelea. Agradezco a Dios tener la oportunidad de volver a subir al ring por una corona mundial del WBC. Agradezco a todos los que me han apoyado durante mi carrera y daré lo mejor de mi para darles un gran triunfo".