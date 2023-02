Titanes perdidos

Qué raro fue ver al Barcelona y al Manchester United jugando un duelo de competición europea en jueves. Sin embargo, a pesar de que estos dos pesos pesados no se hayan visto la cara en Champions, el partido fue una locura total.

Sin dudarlo, el mejor duelo de la semana. Y eso que ahí van de por medio un PSG-Bayern o un BVB-Chelsea. Por no mencionar el Milán-Tottenham, claro. Blaugranas y Red Devils nos regalaron un juego precioso en el que las emociones no dejaban de llegar. Volteretas, grandes jugadas colectivas, mucha intensidad, polémica arbitral y cuatro goles para esta ida de Eliminatoria en la Europa League.

Y mucho tiene que ver el gran momento de ambos equipos. Sabemos que el Barcelona está liderando LaLiga por encima del Real Madrid y que despliega un futbol característico de los Pep Guardiola o Xavi Hernández. Y a su vez, el United encontró en esta primera temporada de ten Hag al frente, un futbol dinámico y efectivo que potencie las características de jugadores ya probados como Marus Rashford.

Las estadísticas nos ayudarán a dimensionar un poco lo que fue el encuentro. Entre los dos equipos: 36 remates (13 al arco), 22 faltas, 13 tiros de esquina y un solo fuera de lugar. Además, como es habitual en los catalanes, la mayoría de la posesión, pases y efectividad de pases estuvo de su lado. No obstante, eso no quiso decir que los ingleses no hayan jugado. Al contrario, fueron números parejos.

SEGUNDO TIEMPO

Estos duelos inevitablemente nos trasladan a aquella época del 2009 y 2011 donde se midieron en las Finales de Champions League en Roma y Wembley. E indudablemente los catalanes fueron amplios superiores. A fin de cuentas, hablamos de una de las mejores etapas en la historia para un club en el mundo. Sextetes, Champions, Ligas y un dominio total sobre el resto del futbol del viejo continente.

Sin embargo, aquellos no fueron los duelos más recientes. Recordaremos que en 2019 se vieron en los Cuartos de Final de la Champions y otra vez, los blaugranas fueron amplios superiores. La ida la ganaron 3-0 y la vuelta 0-1. También fueron partidos bastante buenos, que involucraron un doblete de Messi y un golazo de afuera del área de Coutinho que hizo recordar su época en el Liverpool y aquellos trallazos en los clásicos ingleses.

Para la vuelta todo está servido. Es una moneda al aire, pero también un punto importante será que de local, el United suele hacerse más fuerte. Además de que estaría Sabitzer para reforzar el medio sector que hoy hizo ver un poco mal Fred. En principio también se espera que Martial esté apto para jugar. Barcelona en tanto, no recuperará a Dembélé para ese juego, pero probablemente a Busquets sí. Ojalá la próxima temporada veamos a estos titanes de equipos jugando donde merecen estar: en la Champions League.

TIEMPO EXTRA

En el duelo de ida entre Barcelona y Manchester United se registraron 36 remates en total entre los dos equipos, siendo que 13 de ellos fueron al arco. Los blaugranas dieron 475 pases mientras que los ingleses conectaron en 311 ocasiones. La posesión favoreció a los locales, con el 61%, pero el desenlace del enfrentamiento sin duda estuvo de ida y vuelta.