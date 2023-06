Tinieblas, con bonitos recuerdos de La Laguna

- En su visita a La Laguna, la leyenda de la lucha libre mexicana, Tinieblas, visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón, donde concedió una entrevista en la que habló, entre otros temas, acerca de su brillante carrera en el pancracio, en la cual disputó 9,604 luchas dentro de los encordados, mencionando que extraña a sus compañeros íconos de la cultura mexicana como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. "Cuando yo entré a la lucha libre agarré la 'colita' de todos ellos, era un grupo de luchadores buenísimos, luchadores a ras de lona", destacando que en aquellas épocas no había tantos luchadores voladores como hoy en día, donde en su opinión se ha tornado en un circo con piruetas en el aire, señalando el "Capitán Aventura" que más que ser lucha son adornos.

Sobre su visita a La Laguna mencionó: "Ya tenía muchos años de no venir aquí, pero tengo bonitos recuerdos de Torreón. Me acuerdo cuando luchaba con Gran Markus, eran grandes batallas. A mi me traen muy bonitos recuerdos".

Tinieblas enfatiza que la mejor lucha libre del mundo se encuentra en nuestro país. "Creo que la lucha libre se ha encaminado a otro tipo de lucha, copia de los luchadores americanos que hablan mucho y luchan poco, pero ahora afortunadamente ya hay luchadores mexicanos que se han ido a Estados Unidos que ya les están enseñando lo que es la lucha libre", haciendo hincapié en la responsabilidad de los promotores de las arenas en México, ya que suelen irse por la reacción de los asistentes, pero hace falta que se sepa lo que se está presentando al auditorio, ya que algunos no se pegan y se caen solos, y los que han triunfado ha sido gracias a la gran variedad de maestros que existen en el país que siguen aportando sus conocimientos a las nuevas generaciones.

En una de sus tantas travesías en los inicios que tuvo como luchador profesional, platicó sus anécdotas durante uno de sus entrenamientos en el que atrapó en una llave a una de las máximas figuras de aquel tiempo: el Solitario. "Él en esa época era la máxima figura de la lucha libre y lo agarro en una llave, lo derribo y yo lo apretaba del cuello con mi brazo, le daba la contra y no se pudo salir, lo agarro y lo suelto y le digo mira ahí muere, porque si sigo me rompes toda la cara, oye pues ponerme a luchar con el estelarista de la Arena México, pues me iba a romper toda la torre, pero me sirvió lo que me enseñó el profesor".

Tinieblas, quien debutó un 20 de agosto de 1971 en una lucha de tercias junto a Black Shadow y Dorrel Dixon para enfrentar al Solitario, Dr. Wagner y Renato Torres en la Arena Coliseo, recordó mucho su etapa junto a su gran amigo El Santo participando en películas como el Puño de la muerte, añadiendo que "El Enmascarado de Plata" fue un gran compañero y consejero; también habló de su paso por la televisión mexicana junto a Capulina, alcanzando mucha popularidad junto a su ayudante Alushe, que tiene su origen en los Alux, quienes son el equivalente a los elfos dentro de la cultura maya, llegando a su carrera en la búsqueda de un personaje que entretuviera a los niños durante las funciones.

Antes de despedirse nombró al Halcón Suriano, quien desde su perspectiva es su luchador lagunero favorito. "Es flaquito, no muy alto pero es extraordinario", enfatizando que Torreón es una gran plaza para la lucha libre a nivel nacional gracias a sus grandes maestros.