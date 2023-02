¿Tini lanzó mensaje en una canción a su ex Sebastián Yatra y Aitana?

En las últimas semanas, ha comenzado a surgir el rumor de que Sebastián Yatra está saliendo con la española Aitana y como se ha vuelto tendencia este 2023, al parecer Tini ya salió a pronunciarse sobre el nuevo romance de su exnovio con una canción.

Todo parece indicar que la exestrella de Violetta decidió seguir los pasos de Miley Cyrus y Shakira, hablando también su pasada relación en uno de sus temas musicales.

De acuerdo a lo que han especulado en redes sociales los fans de Tini, la canción Las Jordans, que se incluye en el nuevo álbum de la argentina que lleva por nombre Cupido; tiene una dedicatoria especial para Aitana y Yatra.

Yatra y Tini mantuvieron una relación que duró aproximadamente un año en 2019, en ese tiempo hicieron algunas colaboraciones como el tema Oye y Quiero Volver. Mucho se especuló tras su ruptura, pero parece que ahora Tini quiere hablar al respecto.

"Hace tiempo que ya no te veo/ Pero hace más que ya no te creo/ ¿A mí no me importa que me dice?/ Yo te di de más y me dejaste en cero", señala uno de los versos que hicieron despertar el rumor de que la canción va para la nueva supuesta relación de Yatra.

"¿Qué te pasó que no ibas a volver?/ Te veía seguro cuando te fuiste/ Y yo sé que te jode, que te jode", añade otra parte de la canción.

"Que estoy tranqui-tranquila/ No me duelen ni las despedidas/ Tú te fuiste y yo me puse más killa, m+as fina/ Regalé las Jordan, ya no me combinan".

Mientras que para Aitana, en redes señalan que el mensaje es muy directo:

"¿Quién trae la botella?/ To' el mundo preguntando: ¿Quién es ella?/ Más dura, más suelta, más bella/ Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no/ No quiero saber si me extrañas/ O su te aburrió la de España/ Que te vaya bien, pero ahora / Estoy tranqui- tranquila".

Cabe señalar que la relación de trabajo de Aitana y Yatra se remonta varios años atrás, ya que se conocieron en 2017 en el programa Operación Triunfo, del que la intérprete de Teléfono era concursante. Después lanzaron dos temas en colaboración: Corazón Sin Vida (2020) y Las Dudas (2022).

La última persona con la que se le relacionó sentimentalmente a Aitana fue el actor Miguel Bernardeau (Élite) con quien actuó en la serie de Disney+, La Última.

Actualmente, Tini tiene una relación desde hace más de un año con el futbolista Rodrigo de Paul, del Atlético de Madrid.

¿No es para Aitana?

Por otro lado, algunas personas señalan que la letra de la canción podría estar dedicada a la actriz española Clara Galle, quien aparece en el video musical de Tacones Rojos de Yatra. Pues luego del lanzamiento del video se rumoreó que tenían una relación amorosa.