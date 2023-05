Tina Turner se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl en el 2000

Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de la legendaria cantante Tina Turner, a los 83 años.

De acuerdo con un comunicado difundido por su agente, Tina pasó sus últimos momentos en su casa ubicada en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

Se dio a conocer que falleció por una enfermedad, pero no ofrecieron más detalles; sin embargo, información de BBC señala que la cantante tuvo problemas de salud, incluidos cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal.

“Tina Turner, la Reina del Rock'n Roll, murió en paz hoy (miércoles) a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, se lee en el comunicado.

Tina Turner se hizo conocida en 1960, pero obtuvo el éxito en los años 80 y 90. Canciones como What's Love Got To Do With It, I Don't Wanna Lose You, The Best, entre otras, fueron mundialmente reconocidas.

Artistas como Mariah Carey lamentaron su muerte en redes sociales: “Las palabras legendaria, icónica, diva y superestrella a menudo se usan en exceso y, sin embargo, Tina Turner las encarna todas y muchas más: una increíble intérprete, música y pionera. Para mí, ella siempre será una sobreviviente y una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Su música seguirá inspirando a las generaciones venideras. Descansa en paz, reina”, publicó Mariah en Twitter.

Turner también fue representante para la comunidad LGBTQ+, al igual que otras mujeres como Whitney Houston, Madonna, Cyndi Lauper, por mencionar algunas. En 1982, se presentó en los primeros Gay Games.

El 30 de enero del año 2000 se disputaban el campeonato los Tennessee Titans contra los Rams, siendo estos últimos los ganadores.

Pero la gente que estaba presente en esa ocasión en el estadio Georgia Dome ubicado en Atlanta, Georgia, vería algo más que a los Rams levantar el trofeo Vince Lombardi; pues también fueron testigos del espectáculo de Turner.

La cantante vestía un jumpsuit en color negro, con textura parecida al cuero, característico de su estilo de música. Las bailarinas también iban de negro.

La afición de ambos equipos coreó las canciones de Turner. Hubo fuegos artificiales, así como cientos de bailarinas vestidas de blanco con pompones en las manos.