Tina Turner deja un hueco en el mundo de la música imposible de llenar, dice Arturo López Gavito

“La muerte de Tina Turner deja un vacío enorme porque no existe nadie hoy en día que pueda suplirla”, consideró el experto musical Arturo López Gavito en entrevista con El Universal, tras el fallecimiento a los 83 años de esta estrella estadounidense.

Para hablar de la reina del rock and roll es necesario partir en dos, considera el finalista de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México.

“Tenemos que hablar de la mujer que fue la entretenedora y la estrella, así como de la mujer que vivió una constante lucha personal por cómo fue su vida y la manera en que creció en los Estados Unidos durante los momentos más complejos por cuestiones raciales en América”.

La intérprete de Rolling on the river nació en el año de 1939, como muchas intérpretes de soul, en condiciones pobres, quien tuvo su primera grabación hasta el año de 1957, quien después formó un dueto con quien se convirtió en su esposo Ike Turner, de quien toma su apellido, puntualizó.

No encontramos a nadie que pueda suplirlas de las grandes cantantes afroamericanas, ni Beyoncé, ni Mary J. Blinge, ni tampoco Alicia Keys, que son referencia obligada de la música.

“Pero me parece que en cuestiones de lucha social por la violencia doméstica, también por logros en el escenario por haber vendido más de 100 millones de discos, no hay nadie jamás que se vaya a acercar a Tina, ni siquiera la propia Madonna”.

La audiencia ha visto durante todo el reinado de Turner cómo las grandes estrellas se rindieron a sus pies, recordó López Gavito, quien subrayó la colaboración que hizo con Mick Jagger y David Bowie, entre otros que se quedarán para la posteridad en todos sus discos.

Fue en el año 2009 cuando el público vio por última vez a la vocalista en un escenario, por lo que desde hace muchos años que ella decidió “tener una vida bastante tranquila con su esposo en Suiza, acabó nacionalizándose suiza también y vivió feliz sin tener ningún tipo de escándalo jamás”.

“Mantenía un perfil sumamente bajo donde la música siempre fue lo que habló por ella, eso me parece muy valioso para poder honrar a una dama de esa magnitud”.

Tina Turner, reina absoluta del rock and roll

El juez de La Academia destacó particularmente lo que hizo ella en 1985 con Mick Jagger en donde se dio a conocer como un símbolo sexual de la música por esas piernas hermosas que la caracterizaban.

Sin embargo, esto último, dijo, no era lo más importante de Tina, sino su capacidad de comunicar, además de que abordó siempre diferentes géneros, pues venía de cantar en congregaciones, en iglesias, pero fue evolucionando hasta llegar al soul, al rhythm and blues y finalmente se convirtió en la reina absoluta del rock and roll.

RuPaul construye su imagen a la imagen y semejanza de la propia Tina Turner, pero también mucha gente en el mundo que la admiró por ser indiscutible; no existe una cantante afroamericana que haya tenido la trascendencia y el impacto musical que tuvo la propia Tina Turner.

Las grandes estrellas que fueron los forjadores de la música en la época de los 70 y los 80 se están extinguiendo, consideró López Gavito, como grandes íconos como Paul McCartney, Mick Jagger.

“Tina Turner era la última gran estrella del rock que existía, al irse ella queda ese lugar totalmente reservado porque nadie lo va a poder suplir. No era una persona rebelde, era una mujer que se encargó de generar una denuncia, ella abrió las puertas para que muchas otras mujeres se animaran para poder narrar lo que padecían”.