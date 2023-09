Tim Ballard es investigado por acoso, hombre en quien se basa la película Sonido de libertad

Desde su estreno, Sonido de libertad, producida por Eduardo Verástegui, se ha visto envuelta en el escándalo. El primero fue cuando Fabian Marta, uno de los financiadores del filme, fue detenido por cargos de secuestro infantil, un tema que curiosamente es abordado dentro de la película.

Ahora, una nueva polémica ronda a la exitosa trama, y es que el hombre en el que se basaron para realizar la cinta, Tim Ballard, está siendo investigado por, presuntamente, acosar sexualmente a siete mujeres que formaban parte de las operaciones contra el tráfico de menores que su propia organización realizaba.

De acuerdo con información publicada por VICE la fundación creada por Ballard, Operation Underground Railroad (OUR, por sus siglas en inglés), confirmó que el activista renunció a su cargo debido a estas acusaciones y a la investigación que ya se encuentra en proceso.

El sitio también detalló que fuentes cercanas a las presuntas víctimas, quienes han preferido mantenerse en el anonimato, revelaron que Ballard les hizo insinuaciones de tipo sexual bajo la premisa de que "hacer lo fuera para salvar a un niño", y que, al menos a una de ellas, le mandó fotografías en ropa interior.

"Tim Ballard renunció a OUR el 22 de junio de 2023. Ha estado permanentemente separado de OUR desde entonces. OUR está comprometido a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual o la discriminación a nadie dentro de su organización. OUR ha contratado a una firma de abogados privada para realizar una investigación extensiva de todas las acusaciones", explicó el representante de la organización al medio.

Pero esto es solo el principio, ya que VICE asegura que la conducta inapropiada de Tim ya era conocida en el medio del activismo, incluso fue exhibida en una carta anónima que ha circulado durante meses en el estado de Utah.

"Hace varias semanas, un empleado de OUR que acompañó a Tim en una operación encubierta presentó una denuncia de acoso sexual contra él ante el departamento de recursos humanos. Esto resultó en una extensa investigación interna sobre Tim que llevó a que más mujeres hablaran", dice la carta.

En los testimonios señalaron que Ballard "ha estado manipulando a varias mujeres durante los últimos años con la intención final de obligarlas a participar en actos sexuales con él", pero se han negado a hablar públicamente por temor a represalias.

Sonido de libertad está basada en las operaciones que Ballard realizaba contra el tráfico infantil y en México se ha convertido en un éxito en taquilla. Hasta el momento, Ballard ha negado todo tipo de señalamiento en su contra, mientras que Verástegui se ha mantenido en silencio, pues se encuentra enfocado en su candidatura independiente a la presidencia de México.