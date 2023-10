¿Tienes una queja sobre algún comercio o servicio en esta temporada? Repórtala a Profeco

Dentro del operativo de Fieles Difuntos y Día de Muertos 2023 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se atenderán las denuncias de la ciudadanía y se pondrá énfasis en la revisión de florerías, tiendas de disfraces, panaderías, restaurantes, dulcerías, materias primas, funerarias, tiendas de artículos religiosos y tiendas de autoservicio.

La Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Torreón informó que el objetivo es atender las denuncias en contra de proveedores de bienes, productos y servicios con el fin de que ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, exhibiendo precios a la vista del consumidor de todos su productos de temporada.

Para tal efecto se colocarán preciadores dentro de establecimientos en los productos y servicios que no cuenten con cenefas de precios exhibidos, se constatará la entrega de comprobantes por parte de proveedores, el cumplimiento de promociones y ofertas, que toda la información sea clara y veraz, además de que se respeten las garantías, no condicionando ni negando la venta de productos, bienes y servicios, de igual forma, se verificará que no se realicen prácticas discriminatorias o coercitivas en detrimento del consumidor.

Se brindarán asesorías a los consumidores que así lo requieran y, en su momento, se recibirán las quejas en las oficinas de defensa del consumidor.

Entre las recomendaciones a consumidores, está el comparar los precios de artículos en varios establecimientos para tomar una buena decisión razonable en la compra; verificar que le respeten los precios, promociones, y descuentos exhibidos en los comercios; contratación de servicios, realizarla dentro de establecimientos formales, pidiendo factura, comprobantes del servicio adquirido.

En caso de presentar alguna inconformidad, plantear su queja y/o denuncias en los canales de contacto, que son los teléfonos 800-468-8722 opción 2, 871-712-6409, 871-712-6406, 871-712-7473 y 871-712-7475. También se puede escribir al correo electrónico para denuncias en contra de establecimientos: [email protected], preferentemente aportando nombre comercial y domicilio de negocio o servicio.