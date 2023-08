¿Tienen ventaja los luchadores de UFC que actúan como local para las apuestas?

Ultimate Fighting Championship. Este es el término que se esconde bajo las siglas de UFC. Una plataforma u organización de artes marciales mixtas que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años. Hoy, además de saber un poco más sobre esta disciplina, queremos preguntarnos si los luchadores locales, desde el punto de vista de las apuestas ya, tienen ventaja a la hora de combatir en casa.

Desde el punto de vista de los apostadores, los equipos o los jugadores que juegan o compiten como locales suelen tener una cierta ventaja. De hecho, en la mayoría de las ocasiones las cuotas en las apuestas de fútbol, baloncesto u otros deportes son más bajas en los equipos que actúan como local frente a los que lo hacen como visitante. ¿Es esto también así en la UFC?

¿Qué es la UFC?

Como acabamos de decir, la UFC es una federación bajo la que se enmarcan distintos luchadores de artes marciales mixtas (MMA). Durante los combates, emplean todo tipo de golpes, llaves y técnicas de lucha de pie y en suelo. El objetivo es noquear al contrincante en el octágono cumpliendo unas estrictas reglas de seguridad impuestas, precisamente, por la UFC.

Una competición que, cada año, aglutina a millones de aficionados y seguidores en todo el mundo. Las casas de apuestas han apreciado este tirón mediático y han incluido en sus plataformas los combates que se registran para que los jugadores puedan apostar. Esto ha hecho que traspase fronteras y, en la actualidad, se organicen combates en diferentes partes del mundo.

La ventaja de competir como local

Estadísticamente hablando, los equipos que compiten como locales ganan con más frecuencia que los visitantes en deportes como el fútbol, el baloncesto, el balonmano, etc. El empuje de la afición local suele tener mucho peso en el juego y puede influir en la emotividad de los jugadores y hasta en las decisiones de los árbitros.

Esto no solo influye en lo que respecta a los deportes de equipos, sino también a las disciplinas individuales.

¿Influye para las apuestas de UFC luchar como local?

Una de las tareas que todo apostador debe realizar para tratar de tener éxito con sus apuestas es estudiar la estadística previa. Si nos trasladamos a la UFC, podemos ver como, desde el punto de vista estadístico, los luchadores que pelean como local obtienen más victorias que los que lo hacen como visitantes.

Sin embargo, esto es algo que se viene apreciando en los últimos años. Allá por la primera década del siglo XXI, todos los combates de la UFC se celebraban en suelo estadounidense. Y, en aquel momento, la estadística de victorias de los luchadores locales y visitantes se mostraba pareja. No parecía que hubiera ventaja para los primeros.

La expansión de la UFC a nivel internacional

¿Qué ha propiciado entonces que los luchadores locales actuales tengan más posibilidades de ganar que los visitantes en materia de apuestas? Pues, básicamente, la expansión de la UFC a nivel internacional. Por lo general, si un luchador brasileño, británico o de otro país lucha en su país, tiene más posibilidades de ganar que el luchador que ejerce como foráneo. No obstante, la diferencia es sustancialmente mayor en función de la animosidad del público.

Por ejemplo, en Sudamérica la afición es más enfervorizada con sus luchadores locales y ejerce una mayor presión sobre el contrario. Allí las victorias de los luchadores que combaten en casa son más numerosas que, por ejemplo, las de los luchadores europeos que compiten en su país.

Sin ir más lejos, muchos luchadores visitantes se han negado en los últimos años a pelear en Brasil contra luchadores brasileños. Sin embargo, son mucho menos reacios a combatir en otros países, especialmente en Gran Bretaña, donde la estadística de victorias de luchadores locales y visitantes es muy parecida.

¿Tienen ventaja los luchadores locales en la UFC?

Así pues, podemos afirmar que los luchadores locales de la UFC no tienen una ventaja significativa sobre su contrincante por el hecho de pelear en su país. Al menos no de la misma forma que sucede en otros deportes mayoritarios como el fútbol, el baloncesto, el balonmano, etc.

Es cierto que la presión del público puede afectar a las decisiones de los árbitros y los jueces. Pero también hay que decir que estos últimos cada vez son más profesionales y no se dejan influenciar con tanta facilidad.

Las únicas ventajas que tiene un luchador local de la UFC en la actualidad son más bien anímicas. Le puede motivar el hecho de luchar en su país, frente a sus aficionados, amigos y familiares, así como competir en un entorno conocido y en el que se siente más seguro.

En definitiva, los apostadores deben tener claro que en la UFC no hay tanta ventaja a la hora de luchar como local como en el resto de deportes. En algunos casos puede influir, pero no creemos que con ello se pueda desnivelar del todo una contienda.