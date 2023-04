'Tiene que cuidarse', Mhoni Vidente lanza advertencia a Natanael Cano tras lo sucedido en Cancún

Mhoni Vidente lanza fuerte predicción a Natanael Cano luego de que sufriera un incidente durante su cumpleaños número 22 en Cancún, Quintana Roo: "Tiene que cuidarse y mantenerse en alerta".

Fue hace un par de días cuando se comenzó a esparcir la noticia de que una de las camionetas del cantante de corridos tumbados había sido baleada y abandonada en Quintana Roo.

En ese momento se informó que Cano había estado involucrado en una riña en un antro de Cancún, en donde se encontraba celebrando su cumpleaños. Según testigos, la discusión entre el cantante y un presunto empresario fue llevada hasta el estacionamiento del lugar, donde el pleito acabó en balacera en la zona hotelera.

Bajo este panorama, este lunes, Mhoni Vidente lanzó una fuerte advertencia para el joven, asegurando que tenía que cuidarse, ya que esta situación fue solo una señal de que algo más fuerte se le avecinaba.

"Le salía la carta de la muerte y la carta del loco, lamentablemente es un niño muy joven de 22 años del signo Aries, es intrépido, fuerte y decidido, y este niño no tiene miedo por la edad", comenzó a contar la vidente.

Posteriormente, señaló que había sido una canción la que provocaría ciertos roces entre Natanael y la mafia de Cancún.

"Sí fue algo contra él, porque parece que hay una canción que no le pareció a la mafia de Cancún... Ya le habían dicho 'no la cantes', 'no te metas en problemas', y parece que no hizo caso".

"Tienes que razonar, pensar y enderezar el camino y no meterte en problemas... Tiene que cuidarse, está en máxima alerta en la situación de su vida y de la vida de los que están al rededor de él", señaló la cubana.

Para finalizar con sus declaraciones, Mhoni señaló que era posible que Natanael sufriera de otro atentado próximamente.

“Le sale otro atentado en Jalisco o en Monterrey, Nuevo León, lugares donde va a presentarse próximamente… Tiene que tener mucho cuidado o llegar a una negociación con la mafia”, sostuvo.