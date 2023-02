Tiempo de 'definición' en la izquierda...

Bajo el argumento de que son "tiempos de definición" en la izquierda mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, por aparte, manifestaron que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser del bando de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma "Colectivo por México", que ayer fue presentada.

El mandatario federal aseguró en su conferencia mañanera que, ante el momento que vive el país, "es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más".

Desde Palacio Nacional y a pregunta expresa, AMLO afirmó que los integrantes del Colectivo tienen todo su derecho de manifestarse, pero aseguró que están en contra de su gobierno, de la 4T y los calificó como "una especie de ala moderada del bloque conservador".

Afirmó que es muchísimo mejor saber quiénes son los adversarios que enfrentar a simuladores.

"Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos haciendo, llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir y la gente, los ciudadanos, pues son los que al final deciden, siempre es así en la democracia".

"Es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestarse y no estar de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala modera del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo".

-"¿Considera a Cárdenas como parte de sus adversarios?", se le preguntó.

"En política sí, si él asume esta postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. no hay punto medio", respondió AMLO.

DEFINICIÓN POLÍTICA

A la par que el presidente López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en entrevista al término de su participación en la plenaria de los senadores de Morena, subrayó que vivimos tiempos de definiciones.

"Hay momentos de definición política y en esa definición uno decide dónde quiere estar, y en esa definición, con todo respeto al ingeniero, él toma una decisión de dónde quiere estar. Nosotros también tenemos una definición muy clara, y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el presidente", puntualizó Sheinbaum Pardo.

La mandataria capitalina reafirmó, además, su confianza en la dirigencia de Morena y en el método para la definición de la candidatura presidencial, asegurando también que sí hay piso parejo para los aspirantes.

Dijo que todos coinciden con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de nación que encarna la Cuarta Transformación, pero cada uno de ellos tiene su sello personal y el suyo, subrayó, es el de la honestidad.

'MEXICOLECTIVO'

El lunes, "Mexicolectivo", un proyecto político que aglutina a personalidades mexicanas reconocidas, pidió en la capital la participación ciudadana para presentar en junio un "punto de partida" ante las elecciones de 2024, en un evento en el que insistieron en que están por encima de "partidos y coyunturas".

"Llegamos sumando para construir una democracia", dijo en el multitudinario y producido evento la senadora por el partido opositor Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado.

Además de Patricia Mercado, también están implicados en "Mexicolectivo" el abogado e investigador Diego Valadés o el exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida. También participaron en el evento personalidades como José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Paola Zavala, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa); el exgobernador de Tabasco Arturo Núñez, o el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga.

Pese a ser uno de los impulsores del colectivo, el excandidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, no estuvo en el evento ni envió algún mensaje. Los asistentes dijeron desconocer los motivos.