The Las of Us se vuelve la producción más vista en la historia de HBO Max Latinoamérica

The Las of Us se ha convertido en la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica.

Aclamada por la crítica internacional y por fans alrededor del mundo, la serie ha sido un éxito desde su lanzamiento, captando la atención de una audiencia apasionada, mostrando un crecimiento constante semana tras semana en audiencia a lo largo de su primera temporada, la cual se encuentra en dicha plataforma.

Este proyecto cuenta lo que sucede 20 años después de que la civilización moderna fuera destruida.

“Joel” (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a “Ellie” (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena.

Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EUA dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

De Craig Mazin, creador de Chernobyl y ganador del premio Emmy, y de Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego del mismo nombre, The Last of Us se ha vuelto un suceso.

Para saber más e ir detrás de cámaras junto al elenco y equipo de producción, no te pierdas el “Makig of” disponible también en la plataforma como un extra del episodio 9.

El elenco incluye, además de Pedro Pascal y Bella Ramsey, a Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey y Storm Reid, entre otros actores.

La serie ha sido cocreada y escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann. Es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.