The Couple Next Door, la nueva serie de drama psicológico de Starz

Lionsgate+, el servicio de streaming de Starz ha anunciado una nueva serie original, The Couple Next Door.

De acuerdo con un comunicado, el thriller de seis partes estará protagonizado por Sam Heughan (Outlander, Suspect), Eleanor Tomlinson (The Outlaws, Poldark), Jessica De Gouw (Pennyworth, Our Man from Jersey) y Alfred Enoch (Tigers, How to Get Away with Murder).

"La serie es un oscuro y delicioso drama psicológico que explora la sofocante claustrofobia de los suburbios y las consecuencias de perseguir los deseos más oscuros", menciona la misiva.

En la trama, cuando "Evie" (Eleanor Tomlinson) y "Pete" (Alfred Enoch) se mudan a un lujoso vecindario, se sienten vigilados por sus vecinos y en estado de ansiedad, pero pronto encuentran amistad con la pareja de al lado, el policía de tráfico "Danny" (Sam Heughan) y su esposa, la glamurosa instructora de yoga "Becka" (Jessica De Gouw). Sam Heughan encabeza el reparto como "Danny", quien comparte una apasionada noche con "Evie", su bella pero problemática vecina.