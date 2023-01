The Batman se posiciona como la mejor cinta de superhéroes de 2022

Aunque Black Panther: Wakanda Forever arrasó en la taquilla internacional, Batman se anotó un éxito en 2022.

La temporada de premios ha comenzado con los Globos de Oro y los premios de la crítica. De igual manera se realizaron los Golden Tomato, en donde la cinta dirigida por Matt Reeves se impuso a Black Panther 2 y Black Adam, como la Mejor cinta de superhéroes del año pasado.

Y es que The Batman obtuvo un 85 por ciento de aprobación de la crítica, mientras que Wakanda Forever logró un 84 y Black Adam, un 39.

(FOTO: ESPECIAL)

En cuanto a Robert Pattinson, quien personifica a Batman, pudo ganarse la aceptación de muchos fans de DC Comics, pese que las expectativas no eran demasiadas. Así ocurrió con Gal Gadot, cuando se anunció que sería Wonder Woman la gente no la aceptó, sin embargo, el papel le quedó como anillo al dedo.

Cabe señalar, que la secuela de The Batman, no estará conectada con el Universo Cinematográfico de DC que planea hacer James Gunn.