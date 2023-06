Thalía reacciona a video que muestra a integrantes de La Casa de los Famosos México como personajes de María la del Barrio

En redes sociales comenzó a circular un video, que muestra cómo sería la telenovela "María la del Barrio" si la interpretaran los integrantes de "La Casa de los Famosos".

Por si aún no has visto el reality, los participantes son: Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho De Nigris, María Fernanda Quiroz (Ferka), Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella, Apio Quijano, Jorge Losa, Sergio Mayer, Bárbara Torres, Barby Juárez, y la primera eliminada que fue Marie Claire Harp.

Es importante mencionar que el programa en el que los integrantes son vigilados las 24 horas, los siete días de la semana, empezó a transmitirse el 4 de junio.

En poco tiempo se ha convertido en uno de los programas más populares en la televisión mexicana.

Se transmite de lunes a viernes por Canal 5 a partir de las 22:00 horas. Asimismo, las galas se pueden ver los domingos a las 20:30 horas en el canal de Las Estrellas.

Aunque si tienes Vix+, entonces tienes acceso a ver todo lo que sucede en la casa las 24 horas.

Debido a la popularidad del reality, varios usuarios han hecho memes y hasta videos de los integrantes, mismos que son compartidos en redes sociales.

Fue el caso de una especie de parodia en el que se ve a Wendy Guevara como si fuera la actriz principal de la telenovela de 1995.

En realidad, se trata del intro de la telenovela que fue muy popular a mediados de los noventa. En este, se modifican los rostros de los actores originales por los integrantes del reality.

El resultado fue tan popular que la misma Thalía, quien fue la actriz protagonista, reaccionó y publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter: "No sé quién haría este Video, pero está sensacional. Cómo me he reído con las cosas que están pasando en esa casa".

Los personajes quedaron "asignados" de la siguiente manera:

Wendy Guevara como María la del Barrio, Apio Quijano como Soraya, Emilio Osorio como Nandito, Paul Stanley y Bárbara Torres como las empleadas domésticas, por mencionar algunos.

Desde luego que la reacción de los internautas fue positiva, algunos incluso comentaron lo siguiente: "Tal cual de divertidas", "No puedo con esto", "La Wendy está arrasando en esa casa como tú lo hiciste con esa telenovela", entre otros.

Thalía reacciona a video que muestra a integrantes de La Casa de los Famosos México como personajes de María la del Barrio