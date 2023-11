Terna de mujeres para la Suprema Corte comparece ante la Comisión de Justicia del Senado

En punto de las 13:00 horas de este lunes 27 de noviembre iniciaron las comparecencias, ante la Comisión de Justicia del Senado, de Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González para fundamentar su elegibilidad como candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció al cargo.

La primera en iniciar su exposición fue Alcalde Luján, quien destacó su experiencia profesional.

Previamente, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, solicitó una moción para debatir primero la elegibilidad de las aspirantes, bajo el argumento de que María Estela Ríos González, al ser consejera jurídica, tiene estatus de secretaria de Estado, lo que le impide competir por el cargo.

"No lo digo yo, lo dice la Constitución, que establece que para aspirar a ese cargo no puede haber sido secretaria de Estado, y la razón de que no haya sido secretaría de Estado es que evidentemente no haya una parcialidad y que sí haya una autonomía. Entonces no hay terna, debemos decirle al presidente que no hay terna y que nos mande otra, aquí hay una trampa y no puede mandar dos inelegibles y una elegible", declaró.

La propuesta fue rechazada, lo que permitió el inicio de las comparecencias.