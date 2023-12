'Terminó la infamia', celebra Rosario Robles tras ratificarse su absolución por la 'Estafa Maestra'

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expresó que "terminó la infamia", luego de que un tribunal de apelación de la Ciudad de México ratificó la sentencia absolutoria en su favor por el caso de "La Estafa Maestra", dictada en febrero de este año.

"Terminó la infamia. Me encerraron, pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad", expresó Rosario Robles, extitular de Sedesol.

La exfuncionaria del gobierno pasado expresó que "utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas".

"Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre siguen intactos", agregó Rosario Robles Berlanga.