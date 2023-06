TERCERA VICTORIA EN FILA

- Los Guerreros cerraron sus duelos amistosos de preparación en la Perla del Pacífico. Le ganaron ayer 3-1 a los Dorados de Sinaloa, equipo militante en la Liga Expansión.

Por Santos Laguna marcaron el colombiano Harold Preciado, el zaguero Hugo Isaac Rodríguez y el delantero argentino Javier Correa. En el duelo, se pudo observar la participación del defensor brasileño naturalizado mexicano.

Posteriormente en las canchas aledañas al "Kraken", la casa de los Cañoneros del Mazatlán FC, se jugaron de manera adicional dos tiempos de 25 minutos, entre los elementos suplentes. Los Albiverdes retornarán de manera inmediata a la Comarca, para recibir el próximo sábado en el TSM a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Fue un miércoles movido en Mazatlán, ya que mientras que el presidente ejecutivo de los Albiverdes, Dante Elizalde, informaba de las últimas incorporaciones del equipo para el Apertura 2023, el estratega uruguayo Pablo Repetto, expresaba su sentir en cuanto a la conformación de su cuadro, a pocos días de que inicie la competencia.

"Los resultados ahí están, no es lo más importante en esta fase, lo que importa es que el equipo se conjunte, que lleguemos con buena preparación física, de generar fondo, pero siempre con resultados positivos", dijo el mandamás santista.

Elizalde destacó la conjunción que existe en la recta final de la pretemporada, así como las ganas que tiene el equipo, el talento que se ha conjugado, destacando que al plantel todavía le falta el regreso de Félix Torres y Pedro Aquino, de sus respectivas selecciones nacionales, debido a la Fecha FIFA.

ESPERA BUEN TORNEO

"Se ha entendido perfectamente la necesidad del equipo, la exigencia de afición y medios de comunicación, estamos a las puertas de un muy buen torneo. Ya se hizo el trabajo de pantalón largo, ahora toca que la afición se haga presente y se vuelque al estadio, para tener estos torneos épicos que nos gustan", aseveró el directivo.

Dejó en claro, que en estos días se pueden decir muchas cosas, pero tienen un plantel bien dirigido por Pablo Repetto, que cuenta con un palmarés importante, además de la seriedad y experiencia que tiene, por lo que se ha armado un gran equipo en el 40 aniversario de la institución.

"Este equipo Guerrero y la manera que se plantea de jugar, es un cuadro excesivamente ofensivo, con un poderío relevante con Harold, Correa, Brunetta, Emerson y Duván en la cancha al mismo tiempo, además del regreso de Dória, que fortalece esta parte de la defensa central", añadió.

Y sobre las últimas llegadas al equipo informó: "Son incorporaciones, más no refuerzos. Una obedece al tema de Acevedo y el otro un tema en la central de proyección".

Sobre los resultados del torneo pasado dijo: "Estuvimos en cuartos de final, pero no es suficiente, no es lo que queremos como equipo, no es lo que se merece la afición, tampoco el plantel proyectado".

HABLA REPETTO

En cuanto al duelo de ayer ante Dorados, Repetto expresó las sensaciones que le dejó el compromiso.

"Como todo partido de pretemporada y a veces arranque de campeonato, siempre hay imprecisiones normales, seguimos de cerca el funcionamiento, más que evaluar y ver el resultado, la prioridad es el juego, creo que se está mejorando, pero es ir día a día".

Expresó que tienen tranquilidad de que están realizando lo que tenían pactado, con algunos de sus jugadores poniéndose en forma, como el caso de Dória y Duván, mientras que en el caso de Omar Campos, ya volvió a entrenar normal en la semana "son cosas positivas, ya estamos cerca (de iniciar), con la ilusión de llegar la mejor manera".

En cuanto a refuerzos e incorporaciones, estaban evaluando alguna otra opción, más allá de los jugadores que se van a sumar, como el caso de Aquino y Torres Caicedo que reportan después de la selección.

"Así que voy a trabajar y esperar, el objetivo es el primer partido, pero la actitud es lo que le importa a la gente (afición), esperemos que sigamos en el camino juntos, estar a la altura del club y lo que quiere la gente", comentó.

Por último habló acerca de la ausencia del volante argentino Lucas González en la segunda etapa de la pretemporada en Mazatlán, indicando que no sabe respecto al "Saltita", ya que le corresponde al club esa situación, al ser un tema que no está en sus manos.

DÍAS

faltan para que los Guerreros debuten en el torneo recibiendo a Gallos Blancos.