Teo González en Torreón: la gente se pasaba el video del chavo fresa en misa

Esta noche la ciudad de Torreón tiene el privilegio de poder reír junto a uno de los comediantes más queridos y del país, Teo González.

El de la cola de caballo, visitó la mañana de este jueves al foro de Siglo TV para recordar lo que han sido sus 40 años de trayectoria y mantenerse aún en el gusto del público que sigue comprando sus boletos para asistir a ver su show, como el que podrá disfrutarse disfrutarse hoy en punto de las 20:00 horas en el Teatro Nazas.

(FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR)

“Desde que venía yo solo he tenido una buena respuesta, no solamente en el teatro, también en la Feria, lo agradezco de todo corazón, contento”, dijo sobre sus seguidores laguneros.

Teo, también compartió cómo al principio le costó mucho trabajo estar sobre el escenario, y que incluso en un tiempo contaba sus chistes desde un asiento, por el terror que le causaba estar de pie.

“Estamos hablando de lo que hemos hecho en los últimos tiempos, y un recuento de cómo empecé hace 40 años, no hacía stand up comedy, me sentaba, hacía mis shows sentado porque me daba miedo ponerme de pie. Inclusive agarraba una guitarra y era como una muleta para caminar en el escenario”, dice sobre sus comienzos.

SIEMPRE SIGUE VIGENTE

El comediante, destacó además que, pese a tener un espectáculo y chistes nuevos, la gente sigue apreciando sus pasadas creaciones, as cuales recuerda se hicieron virales cuando las redes sociales no existían.

(FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR)

“Me he hecho viral cuando no había oportunidad de hacerse viral, se hizo viral el chavo fresa que va a misa, la gente se pasaba el video. La gente me pide los chistes que ya se sabe, es bonito porque los quieren oír.

REVELA EL ORIGEN DEL “MIC, MIC”

“Había un comediante chileno, Lucho Navarro, muy querido también en México, que en sus rutinas hacía sonidos, y yo decía que padre aderezar los chistes con sonidos, entonces yo me inspiré en él. "Mic, mic", para todo lo usaba y se convirtió sin querer en parte de mis shows, la gente me ve en la calle y me dice ‘ese mi Teo, mic mic'”, cuenta.

(FOTO: ESPECIAL)