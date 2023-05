Tenoch Huerta responde preguntas sobre el racismo hechas por niños y niñas de México

"Ustedes son unas criaturas hermosas y que nadie les diga lo contrario", fue como Tenoch Huerta saludó a los niños y las niñas de la Alcaldía Iztapalapa, que estuvieron ayer presentes en el Conversatorio con las infancias, donde el actor no solo habló de su trayectoria profesional, también dio su punto de vista sobre diversos temas.

Los niños de inmediato enteraron en materia y una de las primeras preguntas que le hicieron fue ¿Qué entendía él por racismo? A lo que el actor respondió:

"Es cuando la gente nos separa por cómo nos vemos, entonces a partir de cómo nos vemos y cómo nos ve el otro, nos dicen si valemos o no valemos, que somos guapos o no somos guapos, que somos inteligente o no lo somos, que somos violento o no, solo por cómo nos vemos".

Entonces Tenoch se remontó a la época de la colonia, para asegurar que el racismo se inventó cuando "una bola de salvajes y de gente ignorante" proveniente de Europa, llegó a América a conquistar y exterminar a los pueblos originarios de esta tierra, para luego traer esclavos del continente africano y explotarlos.

"Entonces hicieron un sistema en el que los que si no nos veíamos como ellos, o sea blancos y chaparritos, porque los europeos no crecían mucho, porque comían muy mal, y está probado que los caballeros águila medían 1.80 o 1.90 metros, éramos muy altos; no éramos humanos y no teníamos derechos, entonces así justificaron ponernos en la madre, eso ha sido así durante 500 años", dijo el actor.

Huerta señaló que incluso actualmente se sigue perpetuando esta ideología, entonces cuestionó a los pequeños sobre el color de las muñecas que tenían en casa, hasta el color de la piel de los superhéroes que admiran, y la mayoría de ellos le respondieron que eran de piel blanca.

"Hasta que apareció Black Panther y nos dio un héroe de color. ¿Se dan cuenta que desde chavitos nos enseñaron esas cosas bien feas?, pero ahora cualquiera de ustedes puede aspirar a ser actriz, actor o superhéroes de Marvel".

Niños se sinceran con Tenoch Huerta

Después, algunos niños compartieron con él su sentimiento de no sentirse aceptados y que no cumplen con un estándar de belleza, ya sea por el color de su piel, su peso, estatura o estatus social.

"Esta idea no está en su cara, no está en su cuerpo, no está en su acento, no está en la colonia en la que viven, no está en el dinero que tengan o no sus papás, la fealdad que les dijeron que ustedes tienen, ¿saben dónde está? En los ojos de quien los vio, en los ojos de quien les dijo que eran feos, la fealdad está en la mirada del otro, no en ustedes, porque todos ustedes son hermosos", les dijo Tenoch.

La estrella de Narcos les explicó que a lo largo de su carrera, el tipo de discriminación que él ha enfrentado tiene que ver más con los papeles que le ofrecen, porque al ser de piel morena siempre es el traficante o el ladrón, nunca ven más allá los productores en el momento de asignarles personajes, para cambiar eso es que surgió el movimiento Poder Prieto y el Festival Prieto, que esta realizando su segunda edición en esa Alcaldía.

"Si seguíamos permitiendo que los actores morenos solo representábamos a malandros, ustedes niños iban a creer que para lo único que son buenos es para malandros, porque uno no puede soñar lo que no puede ver".

Pero el actor también aceptó que en algún momento él también fue racista, porque así fue educado y para él era normal, incluso en algún momento repitió las frases "cásate con una güerita para mejorar la raza" o "como te ven te tratan", las cuales escuchó desde niño, incluso dijo que en esa etapa de su vida fue mala persona con una señora que recogía cartón, cosa de la cual no se siente orgulloso, pero ahora que es adulto y tiene conciencia de que eso no está bien, ya nada justifica que lo haga.

Otra de las cosas que despertaron curiosidad en los pequeños estuvo el tema de las lenguas, ya que Tenoch no solo tuvo que aprender maya para su personaje de Namor, de la película Black Panther: Wakanda Forever, también tuvo que perfeccionar su inglés, si es que quería ganarse un espacio en el mercado anglosajón; pero el actor aseguró que aprender las dos lenguas fue algo de arduo trabajo y disciplina, aunque el maya solo fueron para sus diálogos que se aprendió fonéticamente.

Antes de que esta charla terminase, Tenoch Huerta quiso dejarles un mensaje a todos: "Es más fácil ser feliz, estar contento, estar satisfecho con nuestra vida, si dejamos de juzgarnos tan duramente, eso sí hagan lo mejor que puedan, chingenle porque no está fácil".