Tenoch Huerta denuncia ataques contra su familia por su lucha antiracista y simpatía por AMLO

Tenoch Huerta denunció que su lucha contra el clasismo y racismo, así como su simpatía por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho que grupos diversos se metan con su familia.

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, el actor de Pantera Negra: Wakanda Forever por siempre alertó que los ataques, que ya existían desde antes, se han vuelto agresivos y difamatorios.

"Dichos hechos vienen de tiempo atrás y hoy se han potencializado, se han vuelto muy agresivos al ser difamatorios. Esto aumentó a partir de que me reuní y me tomé una foto con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador (en noviembre)".

"Esta simpatía, aunado a mi firme y claro discurso antirracista y anti-clasista, obviamente me lo están queriendo cobrar diversos grupos metiéndose con mi carrera, con mi intimidad, mi familia e inclusive con información de mis hijas", comenta en el texto.

El intérprete detalló que se ha expuesto información privada como direcciones, nombres, centros de trabajo de sus familiares, fotos personales y hasta las escuelas de sus hijas, que son menores de edad.

"Yo me pregunto, ¿de verdad es tan terrible sentarse y ver televisión con el primer mandatario?", cuestiona, mientras recuerda que ha diferido con él en varias posturas como la muerte de migrantes en Ciudad Juárez y la seguridad pública.

"Bien sabíamos que estaríamos expuestos, pero poco a poco han ido moviendo los límites de la razón; inventando y difamando. Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores; pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años, porque es el único camino que encuentro. Hoy me atacan con temas absurdos, en lugar de atacar el sistema racista y clasista que nos lastima", se lee en uno de los párrafos.

Tenoch señala la publicación de notas informativas "con el mínimo rigor periodístico" y que dañan su reputación.

Una de las más recientes fue un hecho ocurrido con una creación de la artista Feliciana Hernández Bautista, que Tenoch portó en un desfile en Italia, durante septiembre pasado.

En esa ocasión, presuntamente, el actor habría olvidado dar los créditos autorales. La semana pasada la situación explotó cuando una promotora cultural hizo notar el hecho.

Horas después, la empresa Hijos del Maíz, con la que Tenoch no tiene relación alguna, aceptó públicamente su responsabilidad por omitir el nombre del artista. El actor, en tanto, probó que él sí lo había hecho en tiempo y forma.

"Se han publicado notas contra mi reputación con el mínimo rigor periodístico, sin consultar las fuentes e investigar tan siquiera lo más básico", se lee en el comunicado publicado en Instagram.

"Aclaré haber dado los créditos en tiempo a la artista Feliciana Hernández Bautista (referencia Instagram, 20-09-22), lo cual fue prácticamente omitido de casi todas las notas, además de que se utilizaron bots para mantener un trending topic como en ocasiones anteriores hemos visto y revisado con mi equipo de redes", detalla.

Tenoch informa que ha recibido asesoría jurídica para detener los ataques y difamaciones. Asegura que seguirá luchando por lo que cree y que se hará responsable de sus errores, si es que lo hay.

"Pero de ninguna manera daremos vuelta atrás, ni cargaremos con culpas o faltas que no cometimos", concluye el documento.