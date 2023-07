tenían que ser

En los últimos meses, los talentos de la Comarca Lagunera están dando de qué hablar a nivel profesional.

Raúl Méndez, Carlos Ferro, Pablo Montero, Humberto Zurita, Héctor Kotsifakis, Mayra Hermosillo o Markin López son algunos de los talentos de la Comarca que están brillando como nunca.

Fue el pasado 23 de junio, cuando Raúl Méndez estrenó la serie Senda prohibida, en la plataforma Vix, lo que lo trajo de nuevo a los reflectores, ya que desde que se casó con Carmen Muga hizo una pausa en su carrera.

En la serie da vida a "Federico Rubio", un hombre que no permite que sus sentimientos salgan a la luz. En una pasada charla con El Siglo de Torreón, el artista dijo que está muy feliz por este proyecto, pero también recalcó que no olvida sus raíces laguneras.

"Fui a visitar a la familia, a los tíos, a los sobrinos, antes de que llegaran las altas temperaturas. Me encanta ir a Torreón porque me recuerda de dónde vengo, lo aguerridos que somos los laguneros para salir adelante, que no se me olvide eso para seguir en esta ardua lucha de la actuación".

A la par de Raúl, Carlos Ferro acaba de estrenar la telenovela Vencer la culpa, en donde da vida a "Franco Beltrán".

"Es un hombre muy misterioso, guarda un secreto. Es un cuate que quiere ser feliz, pero no puede por ciertas situaciones que está viviendo. Se quiere enamorar, sin embargo, lo tiene prohibido", dijo Carlos en videos promocionales de la novela producida por Rosy Ocampo.

Pablo Montero sigue combinando su faceta musical con la de la actuación. A la par de sus presentaciones se ha integrado a la obra El marido perfecto junto a Jorge Salinas, Sherlyn e Ivonne Montero, entre otros actores.

Y justamente el miércoles 19 de julio, dicho montaje abrirá telones en dos funciones en el Teatro Isauro Martínez.

Markin López ha estado muy activo este año. Se le vio en la telenovela Cabo de Televisa y en el programa Vecinos, en donde da vida al simpático "Rocko".

López continuará en el programa de comedia producido por Elías Solorio y se sabe que tiene otros proyectos que en breve irá desvelando.

La joven, Mayra Hermosillo, ha destacado últimamente en series y películas.

Su proyecto más reciente es ¡Qué viva México!, la nueva película de Luis Estrada que se encuentra en Netflix.

Ahí, encarna a "Gloria", la novia de uno de los hermanos del personaje de Alfonso Herrera.

Otra película en la que se le verá a la lagunera es, Perdidos en la noche, dirigida por Amat Escalante. Estuvo en la pasada edición del Festival de Cannes.

En cuanto a series, ha figurado en Narcos: México y El colapso.

Quien también cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro, TV y plataformas es el torreonense Héctor Kotsifakis.

Este año, la plataforma Vix estrenó la película Bendita suegra, en donde Héctor comparte créditos con Blanca Guerra, Paulina Goto y Daniel Tovar.

Kotsifakis encarna al "Padre Ramiro". Este año también se le vio en Las Pelotaris, una coproducción de México y España.

El lagunero consentido es, sin duda, Humberto Zurita, quien con su trabajo y su sencilla forma de ser continúa realizando proyectos exitosos y además cuenta con el cariño del público, en especial de sus paisanos.

En los últimos meses, Humberto disfruta del éxito que le ha dado la obra Papito querido, a la par que presentó la nueva temporada de Narcos y un programa especial de History Channel.

En una pasada charla con El Siglo de Torreón, Humberto reafirmó su amor por La Laguna y su gente.

"Soy orgullosamente lagunero, guerrero, eso no lo pierdes nunca. Hoy en día, en la Ciudad de México, actoralmente y en nuestro medio, hay muchísimo talento lagunero, en la música, en la actuación y eso la verdad es que se siente uno muy orgulloso, que La Laguna tenga tantos representantes y con tanta gente creativa y talentosa".

Más talentos locales

Muchos laguneros están haciendo trabajos en todos lados

El joven, Paco Luna, está en la telenovela Eternamente amándonos.

La actriz, Nuria Blanco, recién estrenó Supertitlán.

Cristina Rodlo sigue trabajando en varios proyectos.