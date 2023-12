'Teníamos nuestras diferencias, pero ambos nos respetábamos', AMLO lamenta el fallecimiento de Armando Guadiana

Momentos antes de terminar la conferencia matutina, el presidente López Obrador dio sus condolencias a los familiares del fallecido senador Armando Guadiana Tijerina, quién murió durante la madrugada de hoy en una clínica privada de Monterrey.

Obrador, previo a concluir su conferencia de prensa matutina, dijo "no, no, no, lo debí decir desde el principio, mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana, lamentamos mucho su muerte y le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación, les enviamos nuestro abrazo, cariñoso, a sus familiares, a sus amigos en Coahuila, Durango, Nuevo León, en todos lados, un abrazo a todos sus familiares, lo lamentamos mucho".

"Tuve oportunidad de conocerlo, estuvimos juntos y nunca chocamos", y señaló que, a pesar de las diferencias, ambos se respetaban.

El mandatario recordó que cuando estaban prontas las elecciones de Coahuila, Guadiana había declarado algo en contra de Morena y, pese a ello, Obrador respetó que el excandidato se mantuviera en las encuestas, ya que "el pueblo así lo quería".