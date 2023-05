'Tengo mucho miedo'; Wendy Guevara revela que pensó que los disparos en asesinato de influencer eran pirotecnia

La influencer Wendy Guevara de Las Perdidas se pronunció ante los medios de comunicación después de que el youtuber Kevin Kaletry murió en su conferencia de prensa, luego de que unos sujetos le dispararon.

En un video compartido en TikTok por la cuenta de @chismeyoutuber2, se puede ver a Wendy dando su versión de los hechos.

Al respecto de la situación, Wendy reveló que se sorprendió, ya que en un principio pensó que los disparos eran pirotecnia.

"Yo estaba en una entrevista, de hecho faltan más medios de comunicación que ya se fueron", comenzó a decir Wendy.

"Todo empezó de repente, se oyó como pirotecnia, parecía pirotecnia, yo pensé que era de desmadre, de cosas así y de repente veo al chavo nada más así, a lo lejos, que se cae y empieza a salirle sangre de su boca, entonces yo me asusté bastante. Voltee a ver, todo mundo ya estaba agachado, Ian corrió, todo mundo", añadió.

"La verdad que yo me siento… la piel se me eriza, me siento con mucho miedo, de hecho yo ahorita, les decía, yo no quiero estar en la calle, tengo mucho miedo por eso y pues no sé", relató.

Sobre la relación que tenía con Kevin, confesó que era la primera vez que lo iba a conocer en persona.

"Miren, yo al chavo apenas lo iba a conocer hoy y ya nos conocíamos por las juntas que hacemos en Zoom, por videollamada todos para ensayar y era, al menos ahí, era muy buena persona, nos hablaba bien, bromeaba, nos hacía reír"., dijo.

"Yo no había escuchado de él, nada más que era amigo de Marlon porque grabaron hace poquito un contenido para el canal de Marlon en Bellas Artes, entonces yo ahí apenas conocí a ese chavo, y ahorita apenas lo vi solo de vista, no cruzamos ni palabra", concluyó La Perdida.