'Tengan tantita m… y digan que no quieren estar', estalla Markin López contra jugadores de Santos 

El actor lagunero Markin López, como muchos aficionados de Club Santos, se sumó a los reclamos que circularon en las redes sociales tras la penosa derrota contra los Tuzos del Pachuca en casa por un marcador de cuatro goles contra uno.

Refiriéndose a los jugadores, el popular Markin, les recordó que el equipo de los Guerreros acumula seis títulos de primera división, gracias al recorrido de algunos elementos que se convirtieron en leyendas, “no solo en el club, sino de México”.

“A los jugadores del @ClubSantos : Este equipo NO es un "equipo de transición" NO es un "equipo trampolín". Este equipo juega en una de las ciudades más chingonas de México y con una de las aficiones más nobles del país. Este equipo ha sido 6 veces campeón de México (a lo mejor no se los dijeron cuándo llegaron) y ha tenido leyendas no sólo del club si no de MÉXICO. Nadie está a fuerza en ningún lugar pero tengan tantita madre y digan que no quieren estar”(sic).

Además, hizo referencia a la importancia de apoyar el equipo, recordando las hazañas del verano de 1996, la del 2001, 2008, 2012, 2015 y 2018.

“Porque este equipo y parafraseando al señor Juan Gómez Junco es "PATRIMONIO EMOCIONAL DE LA LAGUNA" Y eso jugadores del Club es una responsabilidad que les está quedando muy grande” (sic).