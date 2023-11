'Tenemos mucho más en común con EUA que nuestras diferencias', dice Larry Rubin en exclusiva para El Siglo de Torreón

En esta entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, el reconocido Larry Rubin comparte sus reflexiones sobre diversos temas candentes, desde la diplomacia internacional y la relación entre México y Estados Unidos, hasta el empoderamiento económico de las mujeres en el Women Economic Forum. Patricio de la Fuente, experimentado comunicador, conversa con Larry sobre sus predicciones para los próximos 10 a 20 años y la importancia de la colaboración y el entendimiento en un mundo en constante evolución.

Patricio de la Fuente: Es un honor para El Siglo de Torreón y para todas las plataformas de Grupo Celsa, estar presentes en esta cobertura del Women Economic Forum, el evento de empoderamiento económico de la mujer más importante del mundo. Hoy me reencuentro con un amigo muy querido de hace tantos años, Larry Rubin. ¿Cómo estás?

Larry Rubin: Muy bien, Pato, muchísimas gracias por la invitación de platicar con El Siglo, de verte por acá y muy contento de estar en Torreón.

Patricio de la Fuente: La biografía de Larry es muy conocida, pero permítanme hacer una breve semblanza. Larry nació en México, pero tiene ambas nacionalidades, la mexicana y la norteamericana, transita como pez en el agua y es un ciudadano del mundo, no solamente mexicoamericano, es presidente de la American Society, representante del Partido Republicano, socio de la firma Spencer Stuart, columnista, ha sido profesor universitario y nos conocimos cuando yo estaba en la televisión, en Efecto Noticias. Recordé la campaña de Mitt Romney y me diste una entrevista…Larry, además, maneja el arte de la diplomacia, es un caballero, yo tenía, quizá no la mejor de las opiniones del entonces candidato, pero tuvimos un debate muy interesante…

Larry Rubin: Muchas gracias, ya más de 11 años de conocernos y el trabajo que tú has venido haciendo en los medios de comunicación siempre ha sido un estandarte alto y qué gusto estar aquí platicando contigo.

Patricio de la Fuente: Hablas hoy de datos durante alguna de tus intervenciones, Larry, que me parecieron torales respecto a Coahuila. Somos uno de los estados fronterizos más seguros del país, si no es que el primero, el segundo a nivel nacional…Para quien no lo sepa, tuvimos una época sin precedentes de violencia, dijiste algo muy importante, la coordinación entre todos los ámbitos, no solamente del Gobierno, sociedad civil. ¿Qué ves en Coahuila?

Larry Rubin: Fíjate que ahora que regreso a Coahuila, me tocó ver el antes y después. La última vez que estuve en Torreón fue de esas épocas grises, donde veías distribuidoras de automóviles baleadas, una cosa verdaderamente triste. Ahora, regresar y ver esta nueva cara de Torreón que parece otra ciudad después de 8, 10 años que había venido, te enseña que es un gran referente a nivel nacional de lo que sí se puede hacer para la lucha contra la inseguridad, Torreón es un ejemplo, decir que es el segundo estado con mejor seguridad en el país, es un gran ejemplo de lo que pudieron hacer dos gobernantes, junto con la iniciativa privada. Esa ha sido una de las claves más importantes para que el tema de seguridad en Coahuila se resuelva, para que ayer en la noche haya tenido la oportunidad de salir a cenar, cosa que no se podía hacer antes. Ahora te vas con toda tranquilidad sabiendo que no te va a pasar nada, que nadie te va a buscar secuestrar, estas cosas que se viven en otras entidades de la república, lamentablemente, y que cada vez más se ve en diferentes ciudades del tamaño de Torreón.

Torreón pudo extirpar este gran cáncer y resolver un tema que muchos no han podido resolver. Es un gran ejemplo de lo que pudieron hacer el sector privado, junto con el sector público, y hay que tomar nota para poderlo replicar en otras partes de la república. Esto, no nada más conlleva que las personas estén más contentas, más felices y puedan desplazarse fácilmente, sino que trae innovación, emprendedurismo, mayores oportunidades educativas, trae que otras personas quieran emigrar a Torreón, de otros estados aledaños. Torreón está trayendo a personas del mundo y eso hace que este sea un semillero de innovación, de emprendedurismo y de éxito.

Patricio de la Fuente: Te has pronunciado públicamente de otro fenómeno que nos gusta mucho y que se está gestando de manera muy importante en Nuevo León, en Coahuila, en otros estados, que es el ‘nearshoring’. ¿Cómo debemos aprovecharlo, Larry, y qué no hay que hacer para tirar a la basura esa oportunidad?

Larry Rubin: El ‘nearshoring’ es una importante oportunidad para México, sin duda, México ha sido atractivo para la inversión extranjera desde hace muchos años, esto no es algo nuevo, pero ‘nearshoring’ le ofrece a México una oportunidad que antes no tenía: la oportunidad de atraer capital, particularmente que estaba desplazado en Asia, en China, con mucho detalle, y que se venga a México, por eso el ‘nearshoring’, cerca de la costa, por llamarlo así, cerca de Estados Unidos.

México siempre ha sido un imán de atracción de inversión, claro, hay mucho que se tiene que hacer porque esta atracción de capital hoy está yendo a 60 kilómetros por hora, que no está mal, te lleva al destino, pero realmente pudiéramos ir a 180 kilómetros por hora. Aquí es donde el componente Gobierno juega un papel central, el Gobierno federal, el Gobierno estatal, el Gobierno local, se necesitan los tres componentes trabajando de la mano para atraer la inversión.

Primero, le tienes que ofrecer, lo que Torreón ofrece, que es seguridad, porque a las empresas lo que les preocupa es que a su personal le vaya a pasar algo y que no vivan en condiciones donde puedan ir y venir libremente sin preocupación, también les preocupan los robos indiscriminados a sus productos, a las armadoras, que les roben las cantidades importantes de automóviles y demás. Esto es un fenómeno que encarece que la inversión venga a una ciudad, a un estado, a un país.

También, particularmente, el Estado de derecho, que las empresas sientan que si hay una injusticia, puedan usar todos los medios a su alcance, que sea, no por corrupción, sino por igualdad, que se gane o se pierda algunos de los casos.

México tiene oportunidades, creo que es difícil decirle a la inversión: ‘oye, queremos que te pongas aquí o allá’, porque lo que busca la inversión es la libertad de decidir si quieren venir a Torreón o quieren instalarse en Nuevo León. Yo creo que Torreón es una gran alternativa y Coahuila, sin duda, también tiene una frontera importante con Estados Unidos. Yo creo que estos factores juegan un papel trascendental para atraer a la inversión y sí necesitamos que, a nivel Gobierno federal, el mensaje sea muy claro: ‘queremos inversión, no te vamos a poner limitantes, tenemos los recursos naturales’, porque si no hay electricidad, energía, los recursos necesarios para instalarse en alguna parte, difícilmente lo pueden hacer. También tiene que ser, en muchos casos, con las empresas públicas estadounidenses, tiene que tener un componente de energías renovables.

Torreón y Coahuila han marcado el rumbo para verdaderamente atraer la inversión y ahora nada más falta que a nivel federal, tanto Poder Legislativo y Ejecutivo, pongan de su parte para que más inversión se venga a instalar a Coahuila y a Torreón.

Patricio de la Fuente: Fíjate que recordaba yo, sobre todo cuando te entrevisté, y he pensado esta mañana mucho en la historia de las dos naciones hermanas de México y Estados Unidos, que han vivido momentos gloriosos, pero también grandes cismas, de los que siempre salen fortalecidos. Me tocó dar una plática hace poco en Monclova y citando a Abraham Lincoln, que le toca presidir Estados Unidos durante la Guerra Civil en un momento muy complicado, él dice: “los dogmas y las ideas del pasado silencioso son inadecuados para el presente turbulento”. Te quiero preguntar una cosa respecto a Estados Unidos y respecto a México, ¿imaginaste, particularmente Estados Unidos durante los eventos de la toma del Capitolio, este grado de polarización política?

Larry Rubin: Fíjate que no, creo que este nivel de polarización que se vive en Estados Unidos, se vive en México también, no conduce a nada sano. A fin de cuentas hay que buscar entendimiento. Como cuando se firmó el T-MEC, algunas batallas las perdía un país y otras las ganaba y había que compensar las que ganabas con las que perdías, pero siempre salía algo positivo. Hace falta en Estados Unidos ese compañerismo, de decir los legisladores: ‘aunque seas oposición, pero si hay algo bueno para la nación, hay que llegar a un acuerdo que sea bueno para las personas a las que se gobierna’. El mismo caso pasa a nivel local, estatal y creo que un buen ejemplo es esta colaboración que yo veo aquí entre el gobernador de Coahuila y el alcalde, quienes trabajan de la mano, que buscan consenso. Creo que eso distingue los éxitos, particularmente en la gestión pública. Creo que Estados Unidos necesita llegar a esos consensos, los que le permitieron a un presidente Ronald Reagan lograr lo que se hizo en términos económicos, políticos, en derribar el muro de Berlín, histórico, algo que nadie imaginaba hasta 1989. Eso se logró por los consensos, no solo a nivel local, estatal y federal, sino también con otras naciones. Son grandes ejemplos que nos enseñan que sí se puede, que no siempre va a ser a tu manera, hay que buscar consensos porque así es el mundo. Creo que falta esa madurez en algunos políticos de entender que se requieren ese tipo de pensamientos, cuando lo vemos en el Legislativo hoy, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que no se ponen de acuerdo en quién va a ser el presidente de la Junta de la Cámara de Representantes, realmente enseña que hay trabajo por hacer y que también requiere de madurez política decir: ‘vamos a dejar nuestras diferencias al lado y vamos a escoger a la mejor persona para que tome el liderazgo’.

Patricio de la Fuente: Gran ejemplo la época de Reagan, los reaganomics, tantos liderazgos en aquella época, la hermandad, no solamente con Gran Bretaña, la hermandad propia de Reagan con Margaret Thatcher, los entendimientos que tuvo con Gorbachov en la diplomacia final. Regresémonos a la época de Nixon, con Kissinger al lado, la diplomacia triangular y entender que para ir enfriando, calentando, la amenaza de la Guerra Fría, entender la posibilidad de negociar con los rusos y con los chinos al mismo tiempo. Hoy vive Estados Unidos una situación diplomática más complicada, pero pasando al tema México, México siempre había tenido una postura digna respecto a las relaciones internacionales, siguiendo mucho la máxima del juarismo, de “el respeto al derecho ajeno es a la paz”, una postura firme, digna, pero respetable, por lo general, hasta en un tema muy complicado que, hasta en la relación con Cuba, México supo hacer bien las cosas. ¿Qué te parece hoy en día el estado de la diplomacia mexicana? Sobre todo esta renuencia a condenar hechos como la invasión a Ucrania y otras cosas que han sucedido, el apoyo a ciertas naciones bajo dictaduras y la ausencia en grandes foros internacionales.

Larry Rubin: Yo creo que México, sin duda, es un jugador importante, más allá de la región, en muchos casos Estados Unidos está al pendiente de lo que dice México, de qué apoya México. Ha habido desencuentros en las posiciones que México a veces mantiene, como tú muy bien apuntabas, en el tema de Ucrania, Israel, y que se espera todavía más de lo que México puede hacer y apoyar, entendiendo que México quiere jugar un papel neutral, pero no se puede jugar un papel neutral ante las atrocidades y los abusos de ciertos gobernantes o de ciertos grupos políticos, terroristas, en el mundo, hay que alzar la voz, creo que México haría bien alzando la voz cuando es necesario.

México es un gran socio comercial de Estados Unidos, pero se requiere, no solo ser un gran socio comercial, tiene que ser, como tú dijiste, esta palabra tan importante, es el hermano de Estados Unidos, si México tiene un hermano, su hermano es Estados Unidos, ahí es donde verdaderamente existe la hermandad. Queremos mucho a Latinoamérica y el Caribe, pero la realidad es que con quien más estamos atados, y no nada más por una gran frontera de más de 3 mil kilómetros, atados culturalmente, intelectualmente, en todos los sentidos, es con Estados Unidos. Realmente los 38 millones de mexicoamericanos que viven en Estados Unidos, los 2 millones de americanos que viven aquí en México, esa hermandad no existe en ninguna otra parte del mundo y hay que aceptarla. A veces no nos cae bien el hermano, yo lo veo con mis hijos, muchas veces mi hijo me dice: ‘no quiero a mi hermana’ y su hermana dice ‘no quiero a mi hermano’, la realidad es que se adoran, claro, siempre hay diferencias y diferentes puntos de vista, en México y Estados Unidos eso pasa, a veces no necesariamente vas a estar de acuerdo en todo pero sí hay que aceptar que esta hermandad entre México y Estados Unidos es muy grande y hay que complementarla.

Yo creo que un gran papel se ha hecho entre Canadá y Estados Unidos, a mí me gustaría en un futuro ver que México pudiera ser como eso, como esa hermandad, que exista entre México y Estados Unidos, porque a fin de cuentas, estas tres naciones, que somos este bloque de Norteamérica, esta gran región, podemos hacer más y lograr más. Se requiere que haya más complementariedad, no solo en temas económicos y comerciales, sino en temas, como los que mencionamos, en el escenario internacional, que vayamos de la mano con Estados Unidos, de la mano con Canadá, en posturas similares, que apoyen a nuestros hermanos, que actuemos como una región.

Patricio de la Fuente: Hace tiempo, uno de mis jefes y mentores, su formación se basaba en darnos libros, lecturas interesantes que nos hicieran ampliar el horizonte y la comprensión de las cosas, recuerdo que me regaló “Sorpresas Inevitables” de Peter Schwartz, que hablaba de las tendencias, de lo que iba a ocurrir en los siguientes años, cómo iba estar configurada la población en Estados Unidos por grupos étnicos, qué iba a pasar con África, desastres económicos, naturales, estamos viendo que el mundo evoluciona cada vez más rápido. ¿Cuáles serían tus predicciones de aquí a los siguientes 10 a 20 años?

Larry Rubin: Yo creo que parte de lo que tenemos que continuar luchando es que el nivel educativo siga mejorando, creo que parte de tener una evolución para los próximos 10, 20 años, es sin duda ese estandarte, que las personas tengan oportunidades para educación a cualquier edad y realmente poder hacer una diferencia. Asegurar que haya entendimiento entre las personas es clave importantísima. Ya lo vemos mejorando, la libertad de expresión es importante, siempre y cuando no lastimes a otra persona.

Creo que a fin de cuentas foros como este, el Women Economic Forum, donde mujeres talentosas platican, dialogan, conversan con otras para tener una perspectiva diferente de cómo pueden salir adelante, son foros muy importantes, este tipo de ejemplos que podemos traer aquí a Torreón y que otras mujeres, a lo mejor no se sentían empoderadas para lograr cambiar su entorno, digan: ‘claro que lo puedo hacer’. Yo creo que, entre más personas, mujeres y hombres, se sumen a decir: ‘yo puedo cambiar mi entorno positivamente, yo puedo hacer una diferencia, no solo por el círculo que me rodea, yo puedo hacer una diferencia por otras personas’, eso va a contribuir más.

Patricio de la Fuente: Este foro es muy importante porque alguien me dijo: ‘me hubiera gustado ir pero seguramente son puras mujeres’, no, aquí habemos muchos hombres, dando un acompañamiento que ellas no necesitan, pero realmente se involucran muchos hombres, eso me parece muy positivo.

Larry Rubin: Es cierto y a fin de cuentas este tema que se maneja aquí en el Women Economic Forum de los aliados, los hombres como aliados, asegurar que más mujeres tengan oportunidades es muy importante. Este tipo de foro no es nada más para mujeres, es para mujeres y hombres, porque creo que todos tenemos que aprender de personas talentosas como las que hemos escuchado hasta el momento y podemos ver cómo podemos ser una diferencia para nuestras hijas, sobrinas, primas, familiares cercanos, amigas, cómo podemos apoyarlas.

Patricio de la Fuente: Larry, me da un gusto enorme verte, poder conversar, ponernos al día, esta conversación va a continuar en privado, que no pase tanto tiempo, ¿cuáles son tus planes para el futuro?

Larry Rubin: Fíjate que estamos muy entusiasmados, Pato, porque en el American Society queremos hacer una diferencia por los 38 millones de mexicoamericanos que viven en Estados Unidos y que realmente poco se conoce de este segmento tan importante de la sociedad. Es un segmento que representa 2 trillones de dólares, económicamente hablando, no es gente amolada, es gente con mucho poder económico pero que poco se conoce de lo que hacen, de cómo contribuyen a la economía estadounidense y lo que queremos hacer es impulsar eso, la voz de mexicoamericanos que están triunfando, similar a lo que está haciendo el Women Economic Forum pero del lado estadounidense, para que brillen más los mexicoamericanos.

También darle un foco muy particular en Estados Unidos a la relación con México, creo que este próximo año va a ser un año difícil en la retórica política que se use contra México y viceversa, porque siempre es popular echarle la culpa al vecino, ese dimes y diretes va a ser, lamentablemente, un hecho y vamos a tener políticos de los dos partidos de Estados Unidos apuntando el dedo a México y los de acá diciendo: ‘esos son los gringos, ellos son los culpables de todos nuestros males’, y así no se resuelve nada. Mientras nadie tome responsabilidad de sus actos y de sus hechos, no se resuelve nada, aquí hay que trabajar conjuntamente porque son problemas de los dos y cómo buscamos solución a estos grandes problemas que nos aquejan a las dos sociedades. Buscar que armónicamente los resolvamos porque si no, apuntando el dedo no sirve de nada, eso es lo que estamos tratando de hacer hacia el futuro.

Patricio de la Fuente: Qué maravilla, conciliar en medio de la tormenta, pero ese es el chiste, que no caigamos en esta parálisis, en lo que se refiere a los dos o tres últimos meses del cambio de Gobierno en Estados Unidos. Aquí en este caso se podría extender tanto en México como en Estados Unidos, esta inoperancia legislativa, presidencial, o separa los acuerdos, los tratados, los planes que desde otros sectores, la sociedad civil, cámaras como los que representas, siempre se alce la voz y se haga que las cosas sucedan.

Larry Rubin: Claro, creo que ese es el papel que jugamos desde la iniciativa privada, ser esa voz y verdaderamente representar a otros que por alguna razón no pueden hacerlo, que nosotros lo hagamos alzando la voz para un mejor futuro para todos, económicamente hablando, en las relaciones entre nuestras dos grandes naciones, que aceptemos que tenemos una gran hermandad y hay que fomentarla, no destruirla y trabajar conjuntamente los dos pueblos, México y Estados Unidos, porque tenemos mucho más en común que las diferencias.

Patricio de la Fuente: Larry Rubin, muy querido y respetadísimo amigo, un gusto enorme a nombre de El Siglo de Torreón tenerte.

Larry Rubin: Un privilegio estar aquí contigo, con El Siglo de Torreón. La verdad espero que seas más frecuente y sin dudas tienen un amigo entre Ciudad de México y Houston, donde estoy.