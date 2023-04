Tendencia hacia un mundo multipolar es inevitable: Vladimir Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que la tendencia hacia un mundo multipolar es tan obvia como el amanecer y quienes intenten evitarlo solo perderán.

"La tendencia en el mundo hacia la multipolaridad es inevitable, solo se intensificará", dijo hoy Putin en una reunión por videoconferencia de Consejo para el Desarrollo del Autogobierno Local.

Según él, "aquellos que no entiendan esto y no sigan esta tendencia perderán".

"Este es un hecho absolutamente obvio. Es tan obvio como la salida del sol. No se puede hacer nada al respecto, y aquellos que intenten evitar esto solo se enfrentarán a problemas adicionales, y ya tienen suficientes", agregó Putin.

Rusia menciona en su nuevo concepto de la política exterior recientemente presentado en varias ocasiones su apego a un mundo multipolar frente a la "hegemonía" de Occidente, en particular de EUA.

En concreto, afirma que no se considera un enemigo de Occidente, no se aísla de él, no tiene intenciones hostiles hacia él y espera que en el futuro los Estados occidentales se den cuenta de la inutilidad de su política de confrontación y sus ambiciones hegemónicas, tengan en cuenta las realidades complejas de un mundo multipolar y vuelvan a una interacción pragmática con Rusia.