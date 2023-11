¿Temporada 6 de The Crown decepcionó a los fans?

The Crown temporada 6 se estrenó el pasado 16 de noviembre en streaming y las reseñas de los fanáticos no se han hecho esperar. Hay quienes acusan a la serie de estar poco apegada a la realidad y otros más recuerdan el trágico desenlace de Lady Di y Carlos III con memes.

De acuerdo con Netflix, la nueva entrega se dividirá en dos partes, empezando por la muerte de Diana Spencer. Junto con su pareja Dody Al-Fayer y el conductor de su Mercedes, la princesa de Gales perdió la vida en París, Francia, 1997.

El único sobreviviente fue Trevor Rees-Jones, guardaespaldas de la monarca, quien tras permanecer 8 meses en coma recordó si acaso unos detalles del siniestro. Además, el accidente levantó diversas teorías conspirativas, desde que fue una venganza de la Familia Real hasta la "traición" de Carlos III y Camila Parker Bowles.

La temporada final de The Crown despertó críticas mixtas entre los fans de la serie. Este fin de semana, las redes sociales se inundaron de reacciones y memes sobre este acontecimiento que acaparó los titulares de la prensa hacia finales de la década de los 90.

"Me puse a ver la nueva temporada de The Crown, y dios mío el odio que les tengo a Camilla y Carlos, no hay nada ni nadie que deteste más en el mundo que a ellos, y lo peor es que los escritores los quieren hacer quedar como una pobre pareja que siempre estuvo enamorada", escribió la usuaria @tiaritaaaaa2 en X.

Algunas personas señalaron a la nueva temporada de ser un intento por "dejar bien" a Carlos III, quien fue esposo de Lady Di. El heredero de la corona británica engañó a la princesa con Camila Parker Bowles, y actualmente son los reyes tras la muerte de Isabel II.

La usuaria @Matilda67338782 escribió en la red social: "Algo tiene que ver Carlos en #TheCrown. Le mejoran la imagen con el actor más guapo, le dulcifican con lo antipático que es y encima le dan el papel que tuvo Tony Blair en la presión que hizo a la reina Isabel. No puedo con esta última temporada de blanqueamiento"