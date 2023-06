Telemundo ya tiene un nuevo reality, ¿mejor que La Casa de los Famosos?

Daniela Alexis "La Bebeshita" y Manelyk González volverán a los reality show, pero esta vez para la cadena Telemundo con un formato de competencias.

A horas de lanzar el anuncio oficial, ya mostraron parte del "drama" que van a provocar estas divas.

Ambas mujeres participarán en la primera temporada del programa "Los 50", y el adelanto mostró que será emocionante y competitivo, pues el ganador se llevará un premio de 350 mil dólares (casi 6 millones de pesos mexicanos).

El avance muestra a los diversos competidores, entre ellos "La Bebeshita", a quien le faltaron pulmones para mostrar su pánico en una de las competencias donde se encontraba a metros de altura, por lo que el miedo la invadió y ella no paraba de gritar.

Pero a quien se pone le especial atención es a la exAcapulco Shore, Manelyk.

La persona con la que discute Mane es Thalí García, quien también es otra de las concursantes de "Los 50" y se ve cómo protaganizan un intenso conflicto al interior de una casa.

"Conmigo no te metas", gritó Thalí desde el pasillo de la casa, mientras que uno de sus compañeros la sostiene y ya en el terreno de juego, Manelyk aparece diciendo: "Si tú me buscas, me vas a encontrar".

Entre el corte de escenas, en otro punto se aprecia cómo la "Aca Shore", especialista en conflictos en su pasado reality, sigue con la discusión y ahí aparece Thalí, muy enojada y confrontando a Manelyk, a quien le externa: "¿Qué vas a hacer tú?", dijo enojada.