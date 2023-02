Teairra Marí, la chica a la que Rihanna supuestamente le robó su carrera gracias a Beyoncé

En la actualidad nadie podría cuestionar el éxito que tiene Rihanna en cada cosa que hace. Ya sea en la música, la actuación o los negocios, la famosa siempre obtiene buenos resultados.

El próximo domingo 12 de febrero, la intérprete de Umbrella subirá al escenario para amenizar durante el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, en donde se enfrentarán los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Pero, antes de que Rihanna se convirtiera en una mega estrella del pop, había otra chica que estaba “destinada” a tener ese lugar en la música, pero, la barbadense ocupó su lugar gracias a las palabras de Beyoncé. Al menos, eso es lo que se dice.

Todo se remonta al año 2005, cuando Rihanna lanzó su álbum Music of the Sun del que se desprende el sencillo Pon De Replay, en ese momento era una adolescente que se estaba abriendo un espacio en la música; sin embargo, los ojos de los productores de su casa disquera estaban puestos en otra chica, a quien creían sería la nueva estrella de la música y llegaría a ser una rival para Beyoncé.

La chica es Teairra MarÍ, quien era protegida de Jay-Z, y estaba encaminada a ser la nueva estrella del pop y r&b; pero un evento lo cambió todo y su lugar se lo quedó Rihanna.

Teairra empezó a cantar desde que era niña, persiguió sus sueños hasta que adicionó para grandes productores, quienes quedaron fascinados con su trabajo.

“Teairra era una estrella cuando entró a la habitación. Ella atrapó el cuarto cuando hizo su audición. Nos enamoramos de ella desde el día uno”, dijo Shakir Stewart, VP de Island Def Jam Music Group.

Con solamente 16 años de edad, ya formaba parte de Rockafella Records, que pertenecía a Def Jam, y que lideraba el rapero Jay-Z.

En 2004, empezó a trabajar en su primer álbum de estudio, todo esto mientras su popularidad crecía, ya que tenía apariciones públicas con Jay-Z y cameos en videos musicales. Paralelo al trabajo de la disquera con Mari; Jay-Z recibió un demo de una chica de 17 años de Barbados: Rihanna.

El productor LA Raid, genio detrás de las carreras de P!nk y Avril Lavigne, vio una audición en vivo de Rihanna y desde entonces supo que estaba frente a una mega estrella del pop. Por lo que de inmediato lanzaron el tema Pon de Replay, que se convirtió en un éxito internacional.

A pesar de que Rihanna estaba teniendo éxito, los ojos de Jay-Z y de Def Jam Records, todavía estaban puestos en Teairra. Ya que era su gran apuesta musical. Incluso, según señalan varios medios, era nombrada como “La princesa de Rockafella”. Esto era porque Jay-Z creía que Teairra sería una gran estrella, por encima de Rihanna.

Luego de todo el apoyo, producción y dinero invertido en Tearria, la disquera lanzó su álbum debut el 2 de agosto de 2005. El álbum debutó en el top 5 del Billboard Hot 200 y el puesto 2 en los álbumes de r&b.

Roc-A-Fella Records Presents Teairra Marí, vendió un estimado de 248 mil unidades, y desprendió el sencillo Make Her Feel Good, aunque no logró el éxito esperado, pues solo llegó a la posición 35 del Billboard Hot 100. Otros sencillos fueron No Daddy y Phone; aunque no tuvieron el éxito esperado.

En tanto, Rihanna estrenó el álbum Music of the Sun el 12 de agosto del mismo año. Consiguió posicionarse en el lugar 10 del Billboard Hot 200; pero vendió muchas más copias. Se estima que 623 mil fueron solamente de Estados Unidos, mientras que a nivel global vendió 2 millones.

Hasta ese momento, las esperanzas no habían desaparecido en el proyecto de Marí. Pero las cosas dieron un giro inesperado luego de los World Music Awards del 2005.

Def Jam presentó a sus tres artistas debutantes: Amerie, Rihanna y Teairra Marí. En el musical cantaron un homenaje al grupo Destinys Child. Entre las chicas hubo buena química, pero siempre Marí estuvo en medio, demostrando que era la favorita de Jay-Z. Esta presentación la presenciaron Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams.

Supuestamente, luego de esa interpretación, Beyoncé se acercó con LA Reid y le dijo que veía mucho potencial en Rihanna. Y aunque no queda claro si Rihanna fue la que causó el fracaso musical de Marí, el apoyo que RiRi recibió de Beyoncé, quien en ese momento ya era una grande estrella de la música, le valió que los ojos de Jay-Z estuvieran puestos en ella, esto según señala la youtuber Naomi Cannibal.

Acto seguido, Tearria Marí fue despedida de Rockafella, y su carrera nunca despegó. Ha participado en varios realitys y ha lanzado música de manera independiente.

En 2006 Rihanna lanzó su segundo álbum de estudio, A Girl Like Me, del que se desprendió el éxito número uno S.O.S., con lo que estaba demostrado que no había sido un golpe de suerte su éxito.

Para 2007, parece que Jay-Z también quedó encantado con Rihanna, pues trabajó con ella para su siguiente al A Good Girl Gone Bad, de donde surgió el tema Umbrella, en donde el esposo de Beyoncé hace el rap inicial. Desde entonces, Rihanna no ha parado de tener éxitos musicales globales.