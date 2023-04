'Te metes con una red de pederastas'; Karla Souza revela que ha sido amenazada por grabar La Caída

Una de las películas más reveladoras y polémicas del 2023 fue La Caída, protagonizada por Karla Souza y dirigida por Lucía Puenzo. La cinta se estrenó en Amazon Prime Video y está basada en hechos reales, en los que una clavadista denunció a su entrenador por ser abusivo. Al respecto, la actriz sabe que la cinta tocó un tema delicado y ahora sufre las consecuencias.

En una entrevista reciente realizada para el popular pódcast de Roberto Martínez, Souza contó como fue su experiencia tras haber hecho esta cinta.

Y es que Karla se sintió muy relacionada con la historia, pues ella fue víctima de abuso sexual de parte de un productor, y fue algo que afecto su carrera, pues en sus palabras, varias marcas la "cancelaron".

"Te metes con una red de pederastas en este país, que es de miedo. Te cagas casi si yo te contara la gente o las compañías con las que tú pensaras que tocan ese tema, tanto que yo tengo que tener seguridad. Yo ya no me siento cómoda caminando por las calles de México sin pensar en eso. Cambia un poco mi andar en este país al haber hecho esta película", contó la estrella de Nosotros los Nobles.

De acuerdo a la actriz, las consecuencias por participar en este filme han llegado al nivel de que una persona de la Federación Mexicana de Natación amenazó con demandarla.

"Este cuate está amenazando con que nos va a demandar. No debería de estar hablando de esto. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efecto. Esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana, sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación"

"Nos están demandando de muchos otros lugares", dijo.

También contó sobre los hechos en los que la película se basa, pues su personaje está inspirado en Azul Almazán.

"Era una clavadista que antes del MeToo, a los 17 años, por ahí, no me acuerdo bien cuantos años tenía. Decidió decir que este entrenador era abusivo y a ella la hicieron pedazos, la amenazaron de muerte, entonces se tuvo que ir de México. Fue toda una humillación de parte de todo el mundo clavadista hacia ella"

"Conocí su historia y dije, esta es la historia que tengo que contar", declaró la estrella de How To Get Away With Murder.

Además, señala que le ayudó en su proceso, que también estaba viviendo, tras haber confesado al mundo el abuso sexual del que fue víctima.