Te decimos en dónde puedes ver las películas nominadas al Oscar 2023

Este martes se anunciaron finalmente las nominaciones a la entrega número 95 de los Oscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La ceremonia se llevará a cabo el 12 de marzo de 2023, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En esta se honra a lo mejor del cine del 2022.

Aunque todavía no se ha anunciado, la entrega suele transmitirse en México en la señal de TNT por televisión de paga, mientras que en señal abierta suele ser por TV Azteca.

En tanto, mientras ocurre la ceremonia, la mayoría de las películas se encuentran disponibles para ver en servicios de streaming y otras más en el cine. Te decimos en donde se pueden ver.

Todo a la vez en todas partes: Disponible en compra y renta digital en YouTube, Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video y Cinépolic KLIC.

Sin novedad en el frente: Netflix

Almas en pena de Inisherin: Estreno en cines el 2 de febrero

Elvis: Disponible en HBO Max

Los Fabelman: Estreno en cines el 26 de enero

TÁR: Estreno en cines el 23 de febrero

Top Gun: Maverick: Disponible en Star+ y Paramount+

Black Panther: Wakanda Forever: Disponible en Disney+ a partir del 1 de febrero

Avatar: The Way of Water: Disponible todavía en cines, próximamente en Disney+

El triángulo de la tristeza: Aun sin fecha de estreno en México

Ellas Hablan: Aun sin fecha de estreno en México

Blonde: Disponible en Netflix

To Leslie: No disponible en México

The Whale: Estreno en cines el 9 de febrero

Aftersun: MUBI

Living: No disponible en México

Causeway: Disponible en Apple TV+

Glass Onion: A Knives Out Mystery: Disponible en Netflix

The Batman: Disponible en HBO Max

Argentina, 1985: Disponible en Amazon Prime Video

Close: No disponible en México

EO: No disponible en México

The Quiet Girl: No disponible en México

Pinocho de Guillermo del Toro: Disponible en Netflix

El monstruo marino: Netflix

El Gato con Botas Último Deseo: Disponible en Cines

Red: Disponible en Disney+

Bardo: Disponible en Netflix

Babylon: Disponible en cines

El viaje a París de la señorita Harris: Sin fecha de estreno en streaming

El imperio de la luz: Sin fecha de estreno en México

Marcel the shell with shoes on: No disponible en México