Te aseguramos que este actor fue tu primer amor; regresará como protagonista de una serie

Si de galanes de Hollywood se habla, Chad Michael Murray fue una de las grandes figuras adolescentes a principios de los 2000. Ahora, a sus 41 años de edad, regresa con una nueva serie para el canal que lo vio nacer, The CW.

Aunque ahora Chad es un hombre maduro y ha tenido una carrera exitosa en la actuación, no se puede negar que su mejor etapa fue a principios de los 2000.

El artista se convirtió en el chico ideal, pues apareció como galán de varias cintas junto a grandes estrellas juveniles como Hilary Duff, Lindsay Lohan y Alexis Bledel.

La nueva serie de televisión de Chad Michael Murray es Sullivan's Crossing, un drama familiar sobre un neurocirujano que regresa a su pequeña ciudad natal tras un escándalo profesional. Este drama es una producción canadiense. Cabe señalar que se desconoce como será su estreno en Latinoamérica, ya que seguramente llegará a través del "streaming".

Según señala The Hollywood Reporter, la serie se inspira en las novelas de la autora de Virgin River, Robyn Car, y ya realizaron sus primeros 10 episodios. La serie se estrenará en otoño en Estados Unidos.

Esta no es la primera serie que Chad hace para The CW, protagonizó del 2003 al 2009 el drama juvenil, One Tree Hill. Además, tuvo apariciones en Gilmore Girls, Dawson's Creek y Riverdale.

En lo que a cine respecta, es recordado por actuar en los clásicos juveniles Un Viernes de Locos, La Nueva Cenicienta y Casa de Cera.