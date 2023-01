'Te adoro con todo mi corazón', Anahí sorprende con visita a Andrés García

Andrés García vive momentos difíciles de salud, y entre las personas que le ha externado su cariño y su apoyo ha sido la actriz y cantante Anahí, quien recientemente fue a visitarlo a su casa en Acapulco, junto a su esposo Manuel Velasco.

Entre la exintegrante de RBD y García existe una gran amistad que se ha fortalecido durante los años y que hoy en día sigue estando presente, lo cual la intérprete ha externado en redes sociales, al mostrar fotografías de su visita con el primer actor, acompañado de los siguientes mensajes.

"Te adoro con todo mi corazón, aquí estoy siempre para ti", "toda una vida de cariño genuino y gratitud", son algunos mensajes que escribió la cantante mexicana.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Cómo surgió la amistad entre ellos?

Ambos artistas trabajaron juntos hace varios años cuando realizaron la telenovela "Mujeres engañadas" en el año 1999, Anahí Puente dio vida a la hija de don Andrés García y a partir de ahí su relación amistosa se consolidó.

En aquel entonces Andrés García tenía 60 años, mientras que Anahí apenas 17, pero su amistad era tan fuerte que llegaron a circular versiones de que tenían algún noviazgo, sin embargo el galán de telenovelas desmintió esa versión.

"La veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, pero nunca hubo nada de eso", explicó en marzo del 2021 el artista durante un programa".

El apoyo entre las dos estrellas ha sido recíproco pues han estado en los momentos difíciles, cuando lo han necesitado, por ejemplo cuando Anahí sufrió de trastornos alimenticios, como bulimia y anorexia, Andrés García la apoyó.

(FOTO: ESPECIAL)

Mientras se recuperaba Anahí, tanto García como su esposa la cuidaron en su casa en Acapulco, Guerrero, posterior expresó las siguientes palabras para el sitio "El Debate".

"Es como un papá para mí, es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba más desubicada en la vida, enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino".

Ahora Anahí decidió ayudar a su amigo al mandarle hace algunos días a un médico especialista en el aparato respiratorio para que le hiciera una revisión, lo cual él agradeció en su cuenta de Instagram.

"Quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas las atenciones y gentilezas, pero especialmente por haberme enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones", mencionó García, quien padece, entre otros males, una cirrosis muy agresiva, y hace poco estuvo en el hospital tras sufrir una sobredosis.