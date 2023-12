Taylor Swift recuerda su polémica con Kanye West y Kim Kardashian: 'no salí de mi casa por un año'

La cantante Taylor Swift revivió su pasada polémica con el rapero Kanye West y revela 'el tormento' que vivió durante un año por culpa de él y de Kim Kardashian.

Fue a inicios de la semana pasada cuando Taylor Swift concedió una entrevista para la revista TIME, como parte de su nombramiento como Persona del Año.

Ahí la rubia, además de hablar de su carrera artística, también revivió diversas polémicas, tal como su disputa de años con el rapero Kanye West y la empresaria Kim Kardashian.

Esta pelea comenzó en el año 2009, cuando, durante los MTV Video Music Awards, Taylor se encontraba recibiendo su premio a Mejor Videoclip Femenino por su tema You Belong To Me, pero, mientras estaba dando su discurso de agradecimiento, Kanye West la interrumpió y dijo al micrófono que el premio se lo merecía en realidad el video Singles Ladies de Beyoncé.

Desde ahí las disputas no acabaron, y a pesar de que en algún momento decidieron mimar las asperezas entre ambos, las cosas volvieron a empeorar cuando Kanye lanzó su canción Famous, donde se refería a Taylor con la frase "yo hice famosa a esa perra", eso sin contar que salía una figura de ella desnuda a su lado.

A pesar de que Taylor llevaría este asunto a la corte, negando haber dado autorización a esta frase, la situación dio un giro cuando Kim Kardashian, en ese entonces esposa de Kanye, filtró una llamada telefónica donde supuestamente Taylor decía estar de acuerdo con que esa frase saliera al aire, provocando que a la rubia le llegara una ola de ataques en su contra por parte de miles de internautas en redes sociales.

Ahora, a varios años de esto, en su entrevista con TIME, la cantante culpó directamente a Kim por los ataques en su contra, argumentando que aquella llamada había sido editada: “Tienes un montaje totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego sacó para decir a todo el mundo que yo era una mentirosa".

Tras esto, la cantante también mencionó que aquellos ataques recibidos por parte de internautas e incluso la prensa, la hicieron alejarse completamente de todos, abandonando su hogar por más de un año.

"Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo a las llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí muchísimo”, sostuvo la cantante de 33 años.