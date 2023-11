Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma y Feid en el Top 10 de más reproducidos de Spotify en 2023 a nivel mundial

Spotify llega con su resumen del año, en el que los usuarios descubren cuáles fueron los artistas y canciones que más escucharon en el 2023, pero no solo eso, sino que también el servicio de "streaming" ha dado a conocer su listado mundial anual.

El gigante del "streaming" musical ha revelado el top 10 de artistas más reproducidos a nivel mundial, el cual está liderado por Taylor Swift, quien tuvo uno de sus mejores años gracias a su gira The Eras Tour.

Los latinos están presentes, pues en segundo lugar está Bad Bunny, quien gracias a éxitos como un x100to, Where she goes y el álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana se ha mantenido en el gusto del público.

Canadá se hace presente con el tercer y cuarto lugar, el cual ocupan el rapero Drake yThe Weeknd, quienes siguen demostrando su poder en las listas musicales.

El único mexicano en la lista es Peso Pluma, el primer artista azteca que logra dominar los charts globales de Spotify con su innovador sonido de corrido tumbado.

Los siguientes en la lista son el colombiano Feid, el rapero Travis Scott y la cantante SZA.

En el noveno lugar "La Bichota" Karol G dijo presente, quien tuvo un gran año de lanzamientos gracias a sus dos álbumes Mañana será bonito y Mañana será bonito(Bichota Season).

Por último está Lana del Rey, quien ha demostrado que se puede ser una artista alternativa con gran popularidad.

TOP 10 ARTISTAS GLOBAL:

1 Taylor Swift

2 Bad Bunny

3 The Weeknd

4 Drake

5 Peso Pluma

6 Feid

7 Travis Scott

8 SZA

9 Karol G

10 Lana Del Rey

En lo que respecta a canciones, la lista está liderada por Miley Cyrus y su éxito Flowers.

TOP 10 CANCIONES GLOBAL

1 Flowers de Miley Cyrus

2 Kill Bill de SZA

3 As It Was de Harry Styles

4 Seven de Jung Kook y Latto

5 Ella Baila Sola de Eslabon Armado y Peso Pluma

6 Cruel Summer de Taylor Swift

7 Creepin de Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage

8 Calm Down de Rema y Selena Gomez

9 Shakira Bzrp Music Sessions, Vol. 53 de Bizarrap y Shakira

10 Anti-Hero de Taylor Swift

Mientras que el listado de álbumes tiene a la cabeza Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, el cual hay que resaltar que se estrenó en el 2022.

TOP 10 ÁLBUMES GLOBAL

1 Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

2 Midnights de Taylor Swift

3 SOS de SZA

4 Starboy de The Weeknd

5 Mañana será bonito de Karol G

6 One thing at a time de Morgan Wallen

7 Lover de Taylor Swift

8 Heroes & Villains de Metro Booomin

9 Génesis de Peso Pluma

10 Harry's House de Harry Styles